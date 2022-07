Mann alvorlig skadet etter voldshendelse i Oslo. Saken etterforskes som et drapsforsøk.

Skadene muligens er en følge av at skytevåpen er avfyrt, sier politiet. Ingen er foreløpig pågrepet.

Hendelsen skjedde i parken Birkelunden på Grünerløkka. Det skal ha blitt hørt smell og skrik i 03.35-tiden natt til fredag.

29. juli 2022 06:43 Sist oppdatert nå nettopp

En mann «fremstår alvorlig skadet» etter en voldshendelse i parken Birkelunden på Grünerløkka. Det opplyser Oslo-politiet på Twitter.

I lys av skadene på fornærmede etterforsker politiet saken som et drapsforsøk. Det skriver de i en pressemelding. Politiet har foreløpig ikke pågrepet noen, men har informasjon om at skadene «muligens er en følge av at skytevåpen er avfyrt».

Krimvaktleder Mona Nordby sier til Dagbladet at den fornærmede er en mann i 20-årene. Han er ennå ikke avhørt av politiet.

– Personen var bevisst da han ble kjørt til sykehus, men skadene fremstår som alvorlige, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo-politiet til NTB.

Politiet fikk meldinger om hendelsen klokken 03.40 natt til fredag. Politiet rykket ut til stedet og kom raskt i kontakt med fornærmede nederst i Birkelunden.

I 06.30-tiden opplyste operasjonslederen til Aftenposten at politiet har forlatt åstedet.

– Vi har snakket med flere vitner, men foreløpig har vi ikke gode nok beskrivelser til å gå ut med beskrivelse av mistenkte eller mer informasjon om hendelsesforløpet, sier han.

Én person er innbrakt av politiet. Vedkommende har kun status som vitne.

Utelukker ikke skuddskader

Operasjonslederen sier det er uvisst om den fornærmede er påført stikkskader eller skuddskader.

– Vi kan ikke utelukke at det er skuddskader, vi har fått opplysninger om smell som kan stamme fra skyting, sier han.

Han sier de har fått vitnebeskrivelser som tyder på at det var færre enn fem personer involvert i voldshendelsen.

På Twitter ber politiet om tips fra publikum.

– Hvis du har hørt støy i form av smell eller skrik i parken Birkelunden rundt klokken 03.35, ønsker vi at du ringer oss, skriver politiet. Vi vet foreløpig ikke hvordan fornærmede er blitt påført skadene han har.

Hekkelstrand opplyser til Aftenposten at de fortsatt ønsker å bli kontaktet av personer som kan ha mer informasjon om hendelsen.