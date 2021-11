Denne Oslo-broen, vis-a-vis E6, ble bygget i 1988. Den rundt 120 meter lange påkjøringsrampen som forbinder Kværnerveien og E6, har aldri vært i bruk. Det finnes ingen plan for broen. Og hvem som eier – det er mildt sagt uklart. Oslo Samferdsel Mysteriet i Gamlebyen: Hvem eier den 30 år gamle spøkelsesbroen?

For over 30 år siden ble det bygget to broer til 25 millioner i Lodalen. De er aldri blitt brukt. Kun én står igjen.

6 minutter siden

Lodalen ligger som et dalsøkk midt i Gamle Oslo, med Vålerenga i nord, Ekeberg i sør, Svartdalen i øst og Middelalderbyen i vest.

I dag består området av et stort sporområde for parkerte tog.

Tvers over toglinjer og toghaller krysser E6 dalen på åpne broer, med Vålerengatunnelen i den ene enden og Ekebergtunnelen i den andre. Her suser trafikken jevnt.

Men som den oppmerksomme bilist kanskje har oppdaget: På én av broene står tiden stille. Påkjøringsrampen som forbinder Ring 2 og E6, er stengt.

Spøkelsesbroen ble bygget for over 30 år siden. Men den har aldri vært i bruk. På den asfalterte kjørebanen gror det gress, mose og trær.