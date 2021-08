Aksjon skolestart: Over 400 førere tatt på én uke – seks av dem med rus

Politiet har hittil beslaglagt 18 førerkort på skoleveiene. Det som bekymrer mest, er sjåfører som er ruspåvirket.

I disse dager er politiet svært synlig ved skoleveiene. Dette bildet er fra Aksjon skolestart for noen år siden.

Nå nettopp

Hvert år i forbindelse med skolestart står politifolk på skoleveiene. De skal stoppe råkjørere og andre som bryter trafikkregler. I løpet av første uke med kontroller har betjenter fra Oslo politidistrikt reagert mot nesten 450 sjåfører.

Det er skrevet ut 361 forenklede forelegg, hvorav 166 for ulovlig mobilbruk og 152 for høy hastighet. 67 har fått bot for manglende eller feil bruk av bilbelte. I tillegg er åtte kjøretøyer avskiltet.

– Kjøring i ruspåvirket tilstand er egentlig det verste. Alle de seks tilfellene handler om rus fra narkotika. Samtlige sjåfører ble stoppet i Oslo sentrum. Rus i kombinasjon med bilkjøring er ikke akseptabelt.

Det sier Frode Andreassen. Han er politioverbetjent og leder for seksjon for trafikk- og sjøtjeneste i Oslo politidistrikt.

Det som bekymrer ham enda mer, er at to av de seks førerne hadde heller ikke førerkort. Samtlige er nå anmeldt.

Tre prikker og 5000 i bot

De aller fleste som ble stoppet, fikk reaksjon for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring. Det betyr forelegg på 5000 kroner og tre prikker i førerkortet.

Hvis man får åtte prikker i løpet av tre år, mister man førerkortet i seks måneder.

– Jeg skjønner at folk har behov for å bruke mobiltelefonen i hverdagen, men bilen må være en mobilfri sone. Det går an å sette mobilen på lydløs. De fleste i Oslo kjører ikke så lange turer. Så da bør det gå an å legge mobilen fra seg i noen minutter, er den klare beskjeden fra Andreassen.

18 har mistet førerkortet

I løpet av aksjonens første uke er 18 sjåfører blitt fotgjengere. Åtte av disse mistet førerkort etter råkjøring. På Kongsveien ved Holtet ble en fører målt inn til 84 km/t i 40-sone.

To av sjåførene som mistet lappen, er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Åtte førere mistet førerkort av andre årsaker. Noen av disse på grunn av åtte prikker i førerkortet.

– Viser ikke dette at det er mer behov for slike kontroller?

– Vi har ekstra fokus på skoleveiene i disse dager, men rus og fart er to områder som vi jobber med hele året. Det vil vi også fortsette med fremover, svarer Andreassen.

Aksjon skolestart avsluttes fredag i denne uken.