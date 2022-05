MDG går mot høyre med Venstre-appell: Vil ikke akseptere at Fornebubanen skrotes

Selv om Ap og SV sier nei til å bygge Fornebubanen, kan det finnes et flertall i bystyret for å redde banen. Da blir det vanskelig for MDG å stemme mot, sier gruppeleder Eivind Trædal.

Oslo MDGs gruppeleder Eivind Trædal og Oslo Venstres Marit Kristine Vea mener et nei til Fornebubanen vil låse Oslo vest til bilbasert fremtid.

Mandag er det skjebnedag for Fornebubanen. Da skal Oslo Ap og Oslo SV ta stilling til om de vil skrote eller bygge banen.

Motstanden i begge partier er stor etter nye milliardoverskridelser. Men byrådspartner MDG har tatt tydelig standpunkt om at banen skal bygges.