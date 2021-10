Rehabiliteringen av det gamle huset skulle koste 52 mill. Nå starter kommunen planleggingen på nytt.

Prosjektet lå an til å koste mer pr. kvadratmeter enn det nye Regjeringskvartalet. Nå er budsjettet halvert, og Oslo kommune går i tenkeboksen.

Det lille, røde huset på Grønland i Oslo er eid av kommunen og har stått tomt i snart 15 år. Da flyttet foreløpig siste leietager ut, men uten at kommunen har prioritert å rehabilitere det.

18 minutter siden

Allerede for tre år siden sa Oslo kommune at de ville rehabilitere det over 200 år gamle, rødmalte trehuset i Grønlandsleiret 28. Det ble satt av penger. Gjensidigestiftelsen lovet også støtte. Det var store planer om å lage et aktivitetshus og en lokal møteplass i bydelen. Tillatelsen til å starte arbeidene ble gitt sist vinter.

Men arbeidet startet aldri opp.