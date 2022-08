Bevæpnet politi rykket ut til øvelse hos Garden

Smell og rop fra Gardens rekrutter gjorde at beboere rundt Huseby leir ringte politiet. – En mindre god vurdering, sier politiet om øvelsen.

Slik så det ut under et lueløp i 2014. Lueløpet er en årlig tradisjon.

12. aug. 2022 08:18 Sist oppdatert nå nettopp

Rundt klokken 02.00 i natt meldte Oslo politidistrikt at de hadde sendt flere bevæpnede patruljer til området rundt Huseby vest i Oslo.

De hadde mottatt flere nødtelefoner fra beboere som hørte smell eller skudd, og som hørte flere personer rope.

Det viste seg at det var Forsvarets kommende gardister, nærmere bestemt aspiranter til drilltroppen, som hadde et såkalt «lueløp». De holder til på Huseby leir.

Lueløpet er en øvelse som gjennomføres blant de ulike kompaniene i garden. De slites ut fysisk og psykisk, uten særlig mat eller søvn.

– Lueløp er en test av garderekruttene fysisk og mentalt, for å vise at de er gardeluen verdig og at de har de rette forutsetningene for å senere løse skarpe oppdrag i Garden, skriver gardesjef og oberstløytnant Trond Robert Forbregd i en SMS til Aftenposten.

Politiet: – En mindre god vurdering

Operasjonsleder Svein Christian Lie i Oslo politidistrikt forklarer at de rykket ut med flere bevæpnede patruljer til boligområdet på Huseby.

– På dagen i går hadde vi fått beskjed om at det skulle være lueløp. Men så skjedde dette på natten, med skyting med rødfis i det som tilnærmet er et boligområde.

Rødfis er løspatroner som smeller høyt og som brukes i trening hos Forsvaret og hos politiet. Å skyte med det i en situasjon der Norge har oppjustert terrortrussel, er lite smart, ifølge politiet.

– Under den situasjonen vi står i, med trusselnivå fire, opplevde nok politiet at dette var en mindre god vurdering, sier operasjonsleder Svein Christian Lie.

Gardesjef Forbregd skriver at dette er ordinær øvingsaktivitet for Garden. Vanligvis blir politiet varslet om når det skal skje, opplyser politiet.

– Dessverre var det en glipp i kommunikasjonen som førte til at politiet rykket ut, skriver gardesjef Forbregd.

Ellers kan han rapportere at alle gardistene fortsatt er med i øvelsen, men at øvelsen ennå ikke er over.

Lueløpet er flere ganger skildret av soldatene selv på nettsiden til Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani.

Forsvaret har også lagt ut video som viser hva lueløp innebærer.