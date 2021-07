94.000 voksne Oslo-borgere er fremdeles uvaksinerte. Særlig én gruppe peker seg ut.

Alle i Oslo skal nå ha fått et tilbud om koronavaksine. Likevel er én av fem unge voksne i Oslo ikke vaksinert.

Oslo har i perioder fått ekstra doser for å kunne vaksinere befolkningen raskt. Men over 90.000 voksne er ennå ikke blitt vaksinert.

En uke etter at Oslo erklærte at alle i byen hadde fått et vaksinetilbud, er fortsatt nesten 94.000 voksne Oslo-borgere uvaksinerte. Det betyr at 15 prosent av den voksne befolkningen ikke har mottatt noen doser med vaksine, ifølge kommunen.

Det er særlig de yngste som har lav vaksineringsgrad: