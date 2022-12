Nye ladepriser i Oslo allerede på plass: – En fin julegave

Bystyret innrømmet å ha tabbet seg ut da de tredoblet prisen for elbillading over natten. I går ble prisene jekket ned.

Bilister i Oslo har de siste ukene måttet betale opp mot 14 kroner pr. kilowatt-time for å lade elbil på kommunale plasser. Nå er prisene kuttet.

Birgitte Iversen Journalist

12 minutter siden

Mange elbilister i Oslo fikk sjokk da et flertall i bystyret nesten tredoblet prisen for lading på kommunale plasser for to uker siden. Folk ble frarådet av Elbilforeningen å skaffe seg elbil hvis de var avhengig av å lade på kommunale plasser.

I forrige uke vedtok bystyret å kutte prisene. Det skjedde én uke etter at de vedtok å øke dem.

Da ble det anslått at de nye prisene ville være på plass rundt 8. januar. Men allerede mandag ble prisene justert ned.

«Her har Bymiljøetaten hevet seg rundt og fått det raskt på plass. Så stor takk til flinke folk som ordner opp så fort. Det er en fin julegave til alle elbilistene», skriver Andreas Halse, gruppeleder i Oslo Ap, i en SMS.

– Når vi gjør noe feil, så er det viktig at vi rydder opp, uttalte Aps gruppeleder Andreas Halse forrige uke. Nå er de skyhøye ladeprisene kuttet.

Slik blir de nye prisene

Takstgruppe Type lading Maks tid Avgiftstid Nye satser 3051 Semi-hurtig korttid 3 t . 09 – 20 54 kr 20 – 09 38 kr 3052 Normal korttid 3 t . 09 – 20 27 kr 20 – 09 19 kr 3053 Semi-hurtig langtid 24 t. 09 – 20 54 kr 20 – 09 38 kr 3054 Normal langtid 24 t. 09 – 20 27 kr 20-09 19 kr

Med de nye satsene blir det 22 kroner billigere å lade på normal lader dagtid. Nå skal det koste 27 kroner, én krone mindre enn det kostet før takstene ble endret første gang.

Lading på nattetid går ned med 16 kroner. Det er likevel seks kroner dyrere enn før det opprinnelige prishoppet.

Byrådet har vært klare på at elbilistene fremover må betale mer enn de har gjort før i takt med økende strømpriser. Men den opprinnelige økningen gjorde at de kommunale ladestasjonene ble dobbelt så dyre som hos de kommersielle aktørene.

Det er innført en ny minstesats for betaling for lading pr. time. Disse er:

Takstgruppe Type lading Maks tid Avgiftstid Minstesats 3051 Semi-hurtig korttid 3 t . 09 – 20 23 kr 20 – 09 13 kr 3052 Normal korttid 3 t . 09 – 20 20 kr 20 – 09 13 kr 3053 Semi-hurtig langtid 24 t. 09 – 20 23 kr 20 – 09 13 kr 3054 Normal langtid 24 t. 09 – 20 20 kr

Jobber med ny modell

– Målet har hele tiden vært å gå i null, altså å ikke tjene penger på strømmen ved de over 2000 kommunale ladestasjonene. Men med kraftig svingende strømpriser har det vært krevende å treffe riktig, uttalte ansvarlig byråd Sirin Stav (MDG) forrige uke.

Stav sier de nye takstene ga urimelige utslag fordi kommunen i dag tar betalt pr. tid og ikke pr. kilowattime (kWt) strøm.

Hun fortalte i spørretimen i bystyret at det jobbes med en helt ny modell, der man skal betale for faktisk strømforbruk og ikke for tiden man lader. Men denne vil tidligst være klar til neste høst.

Siden man ikke får endret modellen før den tid, vedtok et flertall i bystyret å sette ned takstene i mellomtiden.

Slik var prisene som nå er endret: