Slik blir byrådsforhandlingene i Oslo

Med 31 mandater til de borgerlig partiene erklærte Høyres Eirik Lae Solberg valgseier i natt. Nå skal han finne ut hvem som skal sitte i hans byråd.

Publisert: 12.09.2023 06:37

Kortversjonen Høyre og de borgerlige partiene vant valget i hovedstaden med et flertall på 31 av 59 mandater. Høyre har 20 av disse og er nå det største partiet i byen.

Eirik Lae Solberg fra Høyre erklærte valgseier og vil snart begynne diskusjonene for å danne et nytt byråd som skal styre byen.

Høyre hadde byrådslederen i Oslo i nesten 19 år da Arbeiderpartiet vant valget i 2015. Dermed kunne Raymond Johansen overta byrådslederkontoret i Oslo rådhus.

Etter mandagens valg har Høyre og de borgerlige partiene igjen sikret seg flertall med 31 av 59 mandater i bystyret.

Høyre har 20 av disse og er det største partiet i Oslo.

Venstre har seks mandater, Frp har fire og KrF har ett mandat.

Arbeiderpartiet er nest største parti med 11 mandater i bystyret. Venstre, MDG og SV har seks mandater hver. Deretter kommer Frp og Rødt som begge har fire mandater. KrF og Partiet Sentrum har fått inn én representant hver i bystyret.

– Det er nå klart at borgerlig side har vunnet valget. Vi vil i morgen starte diskusjonen med de andre borgerlige partiene for å diskutere grunnlaget for et nytt byråd, sier Solberg (H) til Aftenposten like før klokken 02.30.

Solberg var finansbyråd da Høyre måtte gi fra seg makten i Oslo for åtte år siden. Han har tidligere vært leder i Høyres bystyregruppe. I tillegg har han vært statssekretær flere ganger.

Venstre vil unngå Frp

Oslo kommune har siden 1986 hatt et parlamentarisk politisk system med en byrådsleder som leder «byregjeringen» i Oslo. Det er enten Høyre eller Arbeiderpartiet som har hatt denne posisjonen i alle disse årene. Derfor er det naturlig at Eirik Lae Solberg blir byrådsleder, nå som de borgerlige partiene har 31 mandater.

Det store spørsmålet de neste dagene og ukene blir hvilke andre partier som går inn i et mulig borgerlig byråd sammen med Solberg.

Forrige gang de borgerlige styrte byen (til høsten 2015), satt Høyre, Venstre og KrF i byrådskontorene. I perioden 2003–2009 styrte Høyre sammen med Frp. Siden Venstre er det nest største partiet på borgerlig side og en gammel samarbeidspartner, er det naturlig at Høyre snakker med dem først.

Hallstein Bjercke (V) var ganske klar da han mandag kveld uttalte at det er «svært lite sannsynlig» at Venstre kan sitte i et byråd med Frp.

MDG på sin side ønsker ikke å sitte i byråd med Høyre. Derfor blir ett av alternativene et mindretallsbyråd med Høyre og Venstre.

MDG vil ikke bytte side

Ved flere anledninger på valgkvelden inviterte Oslo MDG Bjercke og Venstre over på rødgrønn side for å danne byråd. Den døren vil ikke Bjercke åpne.

– Det er svært usannsynlig. Jeg åpner ikke for det, sier Bjercke.

Han inviterer heller MDG over til et blågrønt samarbeid med Venstre og Høyre.

– Vi vil ha et blågrønt byråd.

Også Venstre-leder Guri Melby mener at et byråd med Høyre, Venstre og MDG vil være en god løsning for Oslo.

Men akkurat nå er også dette uaktuelt. Allerede valgnatten sa MDG-leder Arild Hermstad at de ønsker å samarbeide med Ap og SV i Oslo. De har sittet sammen i byråd i åtte år.

– Vi har fått veldig mye miljøpolitikk i Oslo, sier Hermstad som på nåværende tidspunkt avviser Venstres frieri.

Frp nekter samarbeid med MDG i storbyene

Frp ønsker på sin side ikke et samarbeid med MDG i byene.

– Vi har i hvert fall en klar melding som vi har vært tydelige på i valgkampen. Det er at vi kommer ikke til å slippe til MDG i de store byene. Nå har vi hatt nok pisk og plaging og forbud. Den politikken vil vi ikke ha. Derfor er det en garanti som står ved lag, sa Frp-leder Sylvi Listhaug i partilederrunden på Stortinget natt til tirsdag.