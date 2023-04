Flertall i bystyret vil vedta kritikk mot byrådet for krisen ved Ullern helsehus

Byrådet i Oslo får en kraftig smekk for styringen av byens helsehus.

Byrådsleder Raymond Johansen fortalte at historiene fra Ullern helsehus hadde rystet ham under en høring i bystyret i mars. Nå får han kritikk fra en samlet opposisjon.

Et flertall i bystyret mener byrådet har opptrådt kritikkverdig i håndteringen av sakene knyttet til Oslos fire helsehus.

Flere medier avdekket i høst kritikkverdige forhold og grov omsorgssvikt ved Ullern helsehus. Under to høringer i bystyret i vinter kom det frem sterke historier fra tidligere pasienter og pårørende.

Nå har Høyre, Venstre, Rødt, Fremskrittspartiet, Folkets parti FNB, Senterpartiet og KrF samlet seg bak et såkalt daddelvedtak mot byrådet, forteller saksordfører Cecilie Lyngby i Folkets parti til Aftenposten.

Det er den sterkeste form for kritikk et bystyre eller storting kan rette mot en byråd eller en statsråd uten å erklære mistillit.

– Tillitskrise

Høyre tok initiativ til kritikkvedtaket, som ble fremmet på et møte i helse- og sosialutvalget torsdag.

Det ventes å bli formelt vedtatt under bystyremøtet onsdag.

Hassan Navaz er helsepolitisk talsperson i Oslo Høyre.

Han sier det er sterkt kritikkverdig at byrådet ikke tok faresignalene på alvor og grep inn tidligere. Siden 2019 har det kommet mange varsler fra Sykehjemsetaten, påpeker han.

– Eldreomsorgen i byen står i en tillitskrise. Helsehusene skulle levere forsvarlige og gode tjenester til pårørende og pasienter. Det har ikke vært tilfelle, sier Nawaz.

Fakta Helsehusene i Oslo Helsehusene i Oslo har bakgrunn i den store helsereformen som kom i 2012. Da ble det bestemt at pasientene når de var utskrivningsklare fra sykehuset, skulle overføres til kommunens omsorg.

I 2015 ble det som tidligere var korttidsavdelinger på ulike sykehjem, slått sammen. De nye institusjonene med korttids- og rehabiliteringsplasser ble kalt helsehus.

Helsehusene har ulike oppgaver. De skal drive med rehabilitering og opptrening av pasientene som skal tilbake til hjemmene sine.

De gir lindring i livets siste dager, når det ikke lenger er mulig med aktiv behandling.

I tillegg brukes de som avløsningsopphold for personer og familier med tunge omsorgsoppgaver.

Det er fire helsehus i Oslo i dag: Ullern, Lilleborg, Solfjellhøgda og Solvang. Rundt 5000 personer er i snitt innlagt på ett av helsehusene årlig. Vis mer

Cecilie Lyngby (t.v.) er gruppeleder i Folkets parti FNB i Oslo. Hun skulle ønske opposisjonen hadde gått enda hardere til verks mot byrådsleder Raymond Johansen.

Ønsket mistillit

Cecilie Lyngby ønsket å fremme et mistillitsforslag mot byrådslederen. Hun fikk ikke de andre partiene med seg.

– Raymond Johansen har sittet med ansvaret for eldreomsorgen i åtte år. Hadde han ikke byttet ut helsebyråd Robert Steen midt i prosessen, ville vi rettet mistillitsforslaget mot Steen, sier Lyngby. Steen ble skiftet ut med Marthe Scharning Lund i starten av februar.

– Jeg mener byrådslederen ikke har prioritert den kommunale eldreomsorgen. Han har først tatt tak etter at pressen avdekket forholdene, sier Lyngby.

Foreslår store endringer

– Byrådet har foreslått kraftfulle tiltak for helsehusene. Folk i Oslo skal være trygge på at de får god hjelp når de er på våre helsehus. Det skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en kommentar via SMS.

Han peker på at byrådet i slutten av mars la frem en ny strategi for helsehusene. Den skal styrke helsehusene med rundt 80 årsverk og gjøre helsehusene mer robuste, skriver han.

– Omsorg og pleie av våre eldste er en hovedprioritering for dette byrådet, skriver Johansen.

Den nye strategien skal behandles under bystyremøtet førstkommende onsdag.

– Fra opposisjonen vil det komme haugevis med endrings- og tilleggsforslag til byrådets strategi, sier Cecilie Lyngby.