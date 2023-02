24 år gammel drapssak i Oslo kan være oppklart: Gjerningsmannen er død, ifølge politiet

Politiet i Oslo mener de vet hvem som drepte Knut Kristiansen i 1999. Gjerningsmannen er død, ifølge politiet.

02.02.2023 13:40 Oppdatert 02.02.2023 14:22

Nå kan politiinspektør Grete Lien Metlid og politiadvokat Henrik Rådal komme med nye opplysninger i saken om Knut Kristiansen. Han ble drept på Sandaker i 1999.

Politiet mener at de vet hvem drapsmannen er. Det var en norsk mann. Han døde ett år etter drapet.

Knut Kristiansen ble funnet drept i denne bygården på Sandaker i 1999.

Gjennombrudd i saken

Saken ble aldri lagt bort. Vi har jobbet med å prøve å finne nye svar i lange perioder. Dette har vært en av de få uoppklarte sakene i Oslo. Derfor har det vært viktig å løse denne saken.

– Vi har jobbet med denne saken aktivt de to siste årene. Vi mener vi er sikre på hvem gjerningspersonen var, sier Metlid.

Hun ser på det som et gjennombrudd i saken.

Ny DNA-teknologi

Gjerningspersonen som politiet nå har pekt ut, var en norsk mann fra Oslo som på drapstidspunktet var i midten av 40-årene. Han bodde ikke så langt unna der Knut Kristiansen bodde.

Politiet vil ikke oppgi navnet til personen.

– Dette var en mann som i perioder levde et vanskelig liv. Det var problemer med rus og til tider alvorlig psykisk sykdom. I årene før drapet ble han siktet for alvorlig vold, sier Metlid.

Det var bruk av ny DNA-teknologi som var gjennombruddet i saken.

– Vi sikret DNA-spor på åstedet som vi mente måtte stamme fra en gjerningsperson. Analyser ga aldri treff i vårt DNA-register den gang. Teknologien har utviklet seg gjennom årene, legger hun til.

Ut fra en samlet vurdering, mener politiet at bevisene gir et klart utgangspunkt for å si hvem gjerningspersonen var.

Kristiansen ble sist sett i live 4. eller 5. juli 1999. Fra 1971 var Kristiansen universitetslektor i nyindiske språk, og ble senere amanuensis.