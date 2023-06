Fjerner rød asfalt på Tour de Finance etter én uke. Nå får syklistene vikeplikt ved Hjortneskaia.

Syklistene på den kjente ruten «Tour de Finance» har i dag forkjørsvei der de krysser en bilvei. Men natt til onsdag fjernes den røde asfalten ved Hjortneskaia.

Tirsdag kveld måtte lastebilen stoppe for de syklende. Fra onsdag blir det motsatt. For da mister de syklende forkjørsretten ved Hjortneskaia. Vis mer

I forrige uke fikk sykkelveien mellom Lysaker og Aker brygge en liten bit med rød asfalt ved Hjortneskaia. Asfalten markerer at syklistene har forkjørsrett.

Sykkelveien det er snakk om, er kjent under kallenavnet «Tour de Finance». Dette fordi folk i finansbransjen utgjør en stor del av jobbsyklistene der. Navnet er inspirert av Tour de France.

Natt til onsdag fjernes den røde asfalten og vikeplikt-skiltene som sier at vanlig trafikk har vikeplikt for trafikk på sykkelveien. I tillegg kommer det kantstein på bakken som skal markere at syklistene har vikeplikt.

Det skjer bare en uke etter at den røde asfalten ble lagt.

Syklistene langs E18 på Frognerstranda har forkjørsrett ved rundkjøringen ved Color Lines brygge på Filipstad (bilde t.v.). Det viser seg å være en farlig løsning. Fra 21. juni blir syklistenes forkjørsrett opphevet (manipulert bilde t.h.).

– Intensjonen vår var å skape bedre fremkommelighet for syklistene. Vi har gitt syklistene forkjørsrett der sykkelveien krysser bilveien på hele sykkelveien fra Lysaker til Aker brygge. Nå er vi nødt til å fjerne forkjørsretten ved Hjortneskaia.

Det sier Øystein Tandberg. Han er seksjonsleder i Statens vegvesen.

Frykt for dødsulykke

Syklistene kommer i lastebilenes blindsone når lastebilene må stoppe og vente ved vikepliktslinjen ved rundkjøringen. Det fører til trafikkfarlige situasjoner.

Det var Norges Lastebileier-Forbund (NLF) som varslet om dette. Fagfolk fra Statens vegvesen har selv vært på stedet og konstatert at dagens ordning er trafikkfarlig. Derfor blir forkjørsretten for syklister i rundkjøringen ved Color Lines brygge fjernet.

I løpet av natt til onsdag fjernes den røde asfalten og skiltene som gir syklistene forkjørsrett på denne delen av «Tour de Finance».

– Daglig registrerer vi 5000 syklister på denne strekningen. I rushtid er det 1400 i timen. Når lastebilene stoppet for å overholde vikeplikten, havnet flere syklister i blindsonen til lastebilene. Derfor er vi nødt til å endre på dagens kjøremønster, forklarer Tandberg.

De farlige situasjonene oppstår når syklister skal inn eller ut av sykkelveien på stedet. Siden lastebilsjåføren sitter et godt stykke over bakkenivå, har lastebiler også blindsone i fronten. NLF har også laget en video som viser at blindsonen er større enn det mange er klar over.

I et brev fra NLF til Veivesenet står det at det er «stor fare for at det skjer en dødsulykke i løpet av kort tid. Lastebilene som kjører ut fra kaia har ingen mulighet til å se syklistene før det smeller».

Satt selv bak rattet

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har stilt opp med en tungbil på stedet. På denne måten har byggeledere og andre fagfolk selv sittet bak rattet og observert situasjonene.

– Burde ikke dere ha tenkt på dette da dere planla krysset?

– Vi har gjort alt i henhold til boka, men hadde ikke tenkt på den store blindsonen for lastebilene. Og så er det til tider stor sykkeltrafikk her. Vi har gjort en tabbe. Vi ble rett og slett tatt på senga. Nå skal vi rette opp i det, svarer Tandberg.

– Har dere vurdert andre løsninger for syklister ved dette krysset?

– Det går an å lage en bro over krysset eller en kulvert under krysset, men dette er ikke rom for i reguleringsplanen. Derfor er det vanskelig med andre løsninger akkurat nå, svarer Tandberg.

Han regner med at det vil komme reaksjoner fra syklister etter endringen.

– Vi er nødt til å gjøre dette av hensyn til trafikksikkerheten, fastslår Tandberg.

Og allerede onsdag kveld hadde det begynt å komme kommentarer på Twitter.

– Må involvere alle parter

Eline Oftedal er generalsekretær i Syklistenes Landsforening. Hun sier at dette er en av de mest sykkel-trafikkerte områder i Norge.

– Det er viktig at kryss her er trygge og sikre. Vi ser at Lastebileierforbundet har tatt fatt i dette. De, som vi, er opptatt av å unngå ulykker. Det er et styrkeforhold mellom lastebil og syklist som gjør at det krever svært sikre løsninger for å unngå alvorlige ulykker, sier Oftedal.

Hun legger til at denne saken viser at prosessen med planlegging har være dårlig.

– Brukerperspektivet er ikke tatt inn. Statens vegvesen må involvere alle parter i planprosessen før det bygges. Dette håper vi Statens vegvesen lærer av og endrer planprosessene, sier Oftedal.

Tandberg ønsker ikke å kommentere kritikken fra Oftedal på nåværende tidspunkt.