Stor sommerguide: Dette kan du gjøre i Oslo

Utflukter, show, musikkcruise og søndagsmarked. Vi har samlet de beste tipsene til deg som skal tilbringe ferien i hovedstaden.

Hver søndag er det marked utenfor utestedene Ingensteds og Blå ved Akerselva. Foto: Dan P. Neegaard

2. juli 2021 10:35 Sist oppdatert nå nettopp

Så ble det Norgesferie i år også.

Den gode nyheten er at hovedstaden åpner litt mer for hver dag. I sommer kan du få øynene opp for alt Oslo har å by på – enten du kommer på helgebesøk, vil henge med vennegjengen eller dra på utflukt med barna.