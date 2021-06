Fant omkring 300 kilo søppel i Akerselva: – Helt utrolig at vi fremdeles finner så store mengder

Bjørnar Berg fra organisasjonen Clean Coast Anglers er med på å rydde. Organisasjonen plukket totalt 100 kilo med søppel fra Akerselva for noen dager siden. Onsdag fant de enda mer. Foto: Jan T. Espedal

Onsdag ble ryddeaksjonen Elverusken gjennomført for femte gang. – Frustrerende å komme tilbake år etter år og finne like mye, sier Hans Kristian Daviknes i Bymiljøetaten.

16. juni 2021 21:40 Sist oppdatert nå nettopp

Rusken-general Jenny Krogh blir ofte spurt om den rareste gjenstanden hun har funnet på en ryddeaksjon. Onsdag kunne hun legge til en ting på listen:

– Vi fant nettopp et ubrukt dosete. Det var fremdeles i forpakningen. Man begynner jo å lure på hvordan det havnet i vannet, sier hun.

Dosetet var fremdeles i forpakningen da Rusken-patruljen fant det i Akerselva. Foto: Miriam Alveberg

Fakta Om Rusken og deres ryddeaksjoner Rusken er et kommunalt tiltak i Oslo som har som mål å holde byen ren og fri for avfall og skape gode holdninger til miljøet. Tiltaket ble etablert i 1976 og ledes av Rusken-sekretariatet, som er en del av Bymiljøetaten. Flere ulike kampanjer, prosjekter og aktiviteter ledes av Rusken, blant annet Elverusken. Ruskenpatruljen patruljerer byen og registrerer og videreformidler informasjon om avfall og villfyllinger til ansvarlig virksomhet. Patruljen bidrar også til å fjerne avfallet dersom det er kritisk, blant annet sprøytespisser. Rusken-aksjoner er dugnadsprosjekter der frivillige innbyggere, borettslag, sameier, hagelag, barnehager, skoler, organisasjoner og næringslivet bidrar til søppelrydding og andre bymiljøtiltak. Vis mer

Siden 2017 har Rusken, sammen med ulike interesseorganisasjoner, årlig rensket opp i avfall som er blitt liggende i og rundt Akerselva.

Også i år er strekningen Nedre Foss – Vaterland full av frivillige som har et ønske om å holde elven ren. Totalt 60 stykker har på seg oransje Rusken-vest. Noen vasser i vannet, andre går elvelangs med hver sin søppelklype. Dykkere holder på i vannet.

– De fleste tenker mest på de store, spektakulære tingene som havner i vannet. Men vi ser at det er mest av småsøppel som snus, sigarettsneiper og takeaway-emballasje. Det er avfall som lett tas opp av fisk, og som ødelegger for plantelivet, forklarer Krogh.

En kreps i dårlig forfatning ble undersøkt i løpet av ryddeaksjonen. Foto: Jan T. Espedal

Utsatt for forsøpling

Avfallet sorteres og telles for å ha oversikt over hva det er mest av.

– Vi vil vite hvor avfallet kommer fra, og hva vi kan gjøre for å unngå at det havner i elven, sier Rusken-generalen.

Det kryr av sigarettsneiper og snus langs Akerselva. Foto: Jan T. Espedal

Hans Kristian Daviknes i Bymiljøetaten har vært med på samtlige aksjoner i Akerselva. Han sier at han blir nedstemt av alt de finner:

– Det er frustrerende å komme tilbake år etter år og finne så mye, sukker han.

Krogh er enig:

– Det er helt utrolig at vi fremdeles finner så store mengder søppel.

– Hva tror du er grunnen til at det fremdeles er så mye fra år til år?

– Godt spørsmål. Man vil ikke tro at folk kaster ting med vilje. Men det er jo en urban elv som er utsatt for forsøpling. Du finner en rekke spisesteder helt inntil elvekanten, og det er et populært turområde for mange, lyder svaret.

Tungt metall som bærer preg av å ha ligget lenge i elven. Foto: Miriam Alveberg

– Uønsket utvikling

Klokken 16.00 er ryddeaksjonen over. På arket hvor funnene registreres, står det at de frivillige har funnet blant annet:

1367 røyksneiper

397 snus

260 glassbiter

20 munnbind

71 sko, klær og andre tekstiler

Disse gjenstandene veier tilsammen 53,5 kilo:

– Det høres mindre ut enn det faktisk er, men 53,5 kilo med lett søppel er store volumer. Vi har funnet langt mer snus og sneip i gresset på Nedre Foss enn tidligere, så det er en uønsket utvikling, sier kommunikasjonsrådgiver Miriam Alveberg.

Færre elsparkesykler

Rusken-patruljen har også kommet over større gjenstander som veier mer. Disse blir ikke veid før senere:

– Men vi anslår at vi totalt har funnet 300 kilo søppel, sier Alveberg.

Det er mindre enn i fjor. Da fant Rusken et halvt tonn søppel, og i 2019 fant de ett tonn.

– Vi er færre ryddere i år på grunn av pandemien, så det er ganske naturlig at vi har samlet inn litt mindre. Men vi synes uansett at 300 kilo er altfor mye, sier kommunikasjonsrådgiveren.

En gladnyhet er imidlertid at Rusken fant færre elsparkesykler i elven i år:

– I fjor fant vi ti. I år var det bare én, sier Alveberg.

Elveryddingen i Oslo fortsetter

Ruskens arbeid med elverydding fortsetter utover sommeren og høsten, forteller Krogh:

– Kommunen fokuserer på å holde elvene rene. I september i fjor ble Alnaelva ryddet for første gang, og i høst skal vi opp til Holmendammen og Merrabekken for første gang.

Daviknes i Bymiljøetaten håper at de finner mindre søppel langs Akerselva neste år. I mellomtiden har han én enkel oppfordring:

– Kast ting i søppelen. Det er mange søppelkasser i området, sier han.