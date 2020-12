Oslo-politiet etterlyser vitner etter mulig volds- og kidnappingssak

En mann skal ha blitt utsatt for vold i Lindbäckveien i Oslo lørdag kveld før han skal ha blitt tatt med i en bil sammen med flere andre.

NTB

11 minutter siden

– Vi fikk melding lørdag kveld klokken 22.13 fra flere vitner uavhengig av hverandre om at det vi tror er en mann, ble utsatt for vold og tatt med inn i en bil sammen med flere andre. Én av hypotesene våre er at mannen ble tatt med mot sin vilje, sier politioverbetjent Kenneth Wilberg, leder for seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet, til NTB.