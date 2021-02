Over 50 bussjåfører i Oslo i karantene – bussene går likevel som planlagt

En ansatt ved et bussanlegg på Grorud i Oslo har fått påvist koronasmitte. 54 ansatte er i karantene for å bli testet, men trafikken går likevel som planlagt.

Over 50 bussjåfører i Oslo må i karantene i påvente av testing. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB-Alexander Vestrum

19. feb. 2021 05:48 Sist oppdatert nå nettopp

Hurtigtesting av bussjåfører ved Jernkroken bussanlegg starter fredag morgen, opplyser Ruter i en pressemelding.

Kollektivselskapet opplyste natt til fredag at dette ville føre til redusert kapasitet og at derfor en rekke sentrale Oslo-ruter ville bli påvirket av dette.

Fredag morgen hadde bussoperatøren imidlertid fått dekket alle vaktene.

– Det betyr at vi greier å kjøre det oppsatte ruteoppsettet som vanlig. Dersom det blir forsinkelser, er det i alle fall ikke det utbruddet av korona som vil forårsake det, sier pressekontakt Sofie Bruun i Ruter til VG.

Snøvær

Bruun understreker at det likevel kan forekomme enkelte forsinkelser som følge av snøværet som har preget hovedstaden de siste dagene.

– Men dette ble heldigvis ikke så dramatisk som vi hadde fryktet siden bussjåførene har snudd seg rundt og tatt vakter de egentlig ikke var satt opp på. En kjempetakk til dem, sier hun.

Nylig utbrudd i Bærum

For rundt to uker siden ble en rekke busslinjer i Bærum og vest i Oslo rammet av et smitteutbrudd ved bussanlegget ved Furubakken i Bærum.

En ansatt ved anlegget fikk påvist den britiske virusvarianten, noe som gjorde at over 200 andre ansatte måtte testes.

– Av de litt over 200 som har blitt testet siden i går kveld, er det ingen positive covid-svar, sa kommunikasjonssjef Emilie Mejlænder i Unibuss til NTB dagen etter at utbruddet ble kjent.

Massetestingen førte til at trafikken på linjene 40, 41, 45, 48, 130, 140, 140e, 145 og 235 i en periode ble innstilt. I tillegg var det redusert kapasitet på linjene 46, 220 og 230.