Oslo før: Gatelangs i endring og undring

Når vi rusler gatelangs i Oslo, stopper vi av og til opp og ser etter endringer. Og noen steder blir vi heldigvis stående og konstatere at ikke alt gammelt har forsvunnet.

Murvillaen Store Munkengen ble bygget ved Klosterenga for å få utbyggingsområdet til å fremstå ekstra attraktivt, også for byfolk som kunne «leke bønder» der. Foto: Ukjent fotograf 1890/Oslo museum

Selv om Oslo er en by i stadig utvikling, står mye fortsatt igjen og beretter fra tidligere tider. Takk for de mange leserbrevene som forteller verdien av å ha med seg litt nysgjerrighet på en rusletur gatelangs i Oslo.

Galgebergs herskapelige villa

Anne Rikter-Svendsen er en av leserne som har undret seg: «Skarpretterboligen på Galgeberg var et stoppested i artikkelen «Gatelangs i Strømsveien» i fjor sommer. Ved siden av ligger et herskapelig hus på hjørnet av Åkebergveien og Strømsveien. Men siden Gamlebyen vel ikke er et strøk for slike herskapshus, er jeg nysgjerrig på å finne hva som en gang har vært her og hvem som har bodd her. Og hvorfor ble det bygget et slikt «direktørhus» på byens beste østkant.»

Svar: Den toetasjes nygotisk vakre murvillaen kalles Store Munkengen. Den ligger på Klosterenga, og begge navn peker tilbake til Middelalderbyen rett ved. Villaen som har adressen Galgeberg 2, ble oppført i 1876 av en sakfører og trelasthandler G.F. Henriksen. Han hadde kjøpt Klosterenga for å bygge boliger der. For å få området til å fremstå ekstra attraktivt, fikk han bygget denne villaen og det minst like fine nabobygget i Åkebergveien. Begge brukes i dag til barnehager.

Rar bygning over Akerselva

På en vandring langs Akerselva har Klas Malmberg stoppet opp ved Treschows bro og undret seg litt over hva han så: «Sender deg et bilde av en av flere lignende «bygninger» over Akerselva. Jeg lurer på hva de brukes eller bruktes til.»

Svar: Dette er en rørgate fra industriens tid, bygget for å sikre frostfri og effektiv transport av diverse nødvendige væsker til Idun fabrikker på østsiden av elven. I dag brukes den ikke, for Idun flyttet fabrikkdriften til Sverige i 2005 som en av de siste gjenværende industribedriftene ved Akerselva.

Det merkelige bygget over Akerselva er en rørgate fra industriens tid for å sikre frostfri transport over til Idun fabrikker. Foto: Klas Malmberg

Dekorativt sgrafitto

Anna-Karin B. Aaserud undrer seg over teknikker hun har sett: «På hjørnet Nordahl Bruns gate og Bidenkaps gate ligger flere leiegårder i samme stil fra forrige hundreårsskifte. Over vinduene i 2. etasje på Bidenkaps gate nr. 2 er det et nydelig mønster i noe jeg tror kalles «sgrafitto». Det er åpenbart restaurert i nyere tid, men hvordan blir denne teknikken utført og hvor kommer den fra?

Svar: Ordet «Sgraffito» betyr å skrape. Det går ut på å la det første laget med maling tørke før man skraper bort lag nr. 2 mens det ennå bare er halvveis tørt. Derved kan man bygge opp en dybdeillusjon av to flater med forskjellige mønstre og farger. Dette er en teknikk som ble først brukt i Tyskland på 1200-tallet og deretter i Italia på 1500-tallet.

Fakta Fem gatelangs i Oslo-tips Se opp, 2. etasje-fasadene er gjerne vakrest og best bevart

Gå under broer, der ser du elvens og byens historie best

Titt inn i bakgårder, der kan mer være bevart

Se etter kontraster, de avslører byens verdiendringer

Lytt til navn, opprinnelsen kan ofte berette byhistorie Vis mer

Sandkongen på Balkeby

Brit Brennhovd har sendt inn familiehistorie fra en svunnen tid:

«Boken «Vagabond i Oslo by» av Einar Granum forteller om livet rundt vognmennene på Balkeby. En av de store der var Hjalmar Olsen som hadde 19 hester på stallen i Industrigaten 53. Hjalmar hentet sand med egne lektere fra sandtak i Storsand, lastet det opp i «Borkehølet» og kjørte det opp til Holmenkollen der utbyggingen av store villaer var i full gang. Han var sønn av den såkalte «Sandkongen» Lorentz August Olsen, som var født i 1832.

Lorentz’ datter Olga Josefine var min oldemor, og en familiehistorie kan fortelle at hun arvet masse penger etter faren og bekostet helt eller delvis byggingen av tårnet på Fagerborg kirke.»

Svar: Takk for en sammensatt og lærerik fortelling. Innenfor den travle Industrigatens nr. 35 står fortsatt sandkongens staller i fredelig ro, og den brolagte bakgården er intakt. Det er et vakkert skue som kun de som bor i gården kan få nyte synet av, for her er bakgården like avlåst som de fleste andre i dagens Oslo. Og det er synd, for i mange bakgårder står det fortsatt interessante etterlevninger etter tidligere tider.

I bakgården til Industrigata 53 står fortsatt Sandkongens staller, og den flott brolagte bakgården er intakt. Foto: Leif Gjerland

Christianias første hoppbakke

Etter at jeg i fortalte om 17. mai-hopprennet i Ola Narr i 1948, kunne Per Tofte fortelle om en annen gammel hoppbakke i sentrum: «En gang var det en skibakke både i Brandts gate og i den lange trappen som går mellom Waldemar Thranes gate og Fougstad gate. Jeg bor i rett nedenfor trappen og ser at den er en populær treningsarena.»

Svar: Før det ble anlagt en gate her, ble området rett nedenfor fra St. Hanshaugen kalt «Iversløkken», et navn det hadde fått etter baker Ole Iversen som hadde kjøpt løkken i 1823. Dette var et mye brukt turterreng for Christianias borgere, som kun rant i full fart nedover på ski frem til noen fant på å lage hopp der.

De av elevene på Ila skole rett ved som bruker den lange trappa i Brandts gate som skolevei, er neppe klar over at de da går i unnarennet i Christianias første hoppbakke. Foto: Leif Gjerland

Det skjedde ca. 40 år før Brandts gate ble anlagt i 1901. Da ble nemlig byens første hoppbakke laget der, med ovarennet i den øvre delen av dagens gate, hoppkanten der Brands gate møter Fougstads gate og unnarennet i den nedre gatedelen, ned mot Gamle Aker kirke. Dagens Brandts gate er nemlig delt i to, siden den starter ovenfor den lange trappen og fortsetter nedenfor.

Det var her tømmerhugger Elling Bekken fra Soknedal som foretok byens første hopp på ski 15. mars 1866. Det ble annonsert i avisene som et rent oppvisningsrenn, nærmest en kuriositet. Og det skapte nysgjerrighet; et par tusen tilskuere kom for å se hvordan i all verden man kunne hoppe på ski.

Elling Bekken gjorde fire forskjellige hopp, og i Morgenbladets reportasje sto det at « ... Renderen kom med susende Fart og maatte ud og opad i Luften» og kunne med beundring berette at « ... han svevde minst et halvt snes Alen før han landet!»

Minst et halvt snes? Det tilsvarer rundt seks meter.