Vitner etter Bislett-angrepet: – Politiet kjørte på ham flere ganger

Simen Røssland ble vitne til hvordan politiet stoppet et knivangrep på Bislett i Oslo. Gjerningspersonen er død og en politibetjent er skadet.

Simen Røssland ble vitne til konfrontasjonen på Bislett tirsdag morgen.

9. nov. 2021 11:16 Sist oppdatert nå nettopp

Spesialenheten for politisaker bekrefter nå at en person er død etter å ha blitt skutt av politiet i Thereses gate, sentralt i Oslo.

Flere vitner forteller om en dramatisk konfrontasjon da politiet forsøkte å stoppe mannen som angrep det som trolig er tilfeldige ofre, på Bislett i Oslo.

– Vi så en mann med stor kniv, og politiet kjørte på ham. Han truet en dame, og politiet kjørte på ham to ganger, tror jeg, før det ble avfyrt skudd, forteller Simen Røssland til Aftenposten.

Nå sirkulerer en video som skal være fra pågripelsen. Den viser også at en politibil kjørte på den antatte gjerningsmannen.

Videoen viser også at den antatte gjerningsmannen tar seg inn i politibilen og går løs på betjenten i passasjersetet.

Et vitne til til Aftenposten at gjerningsmannen før han ble påkjørt, hadde gått til angrep på politiet flere ganger.

-Han så helt gal ut i blikket og stoppet ikke. Han ble presset opp mot veggen ved en blomsterbutikk. Det var da de kjørte på ham og da det ble avfyrt skudd, sier et vitne som ikke ønsker å bli navngitt.

To øyenvitner har hørt en kvinne skrike. Ett av vitnene så at en mann i bar overkropp kom løpende. Han bar det som beskrives som «en stor kniv». Et vitne forteller også NRK at mannen var barbent.

– Det er ingen tvil om at dette var en alvorlig, pågående voldshandling og at de gjorde alt i sin makt for å forhindre skade, sier innsatslederen om politiet

– Angrep med kniv

Oslo-politiets innsatsleder Torgeir Brenden sier de fikk den første meldingen inn til seg klokken 8.57.

– En person har angrepet folk med kniv i Thereses gate på Bislett, sier han.

Han opplyser videre at en patrulje var i nærheten og havnet i en pågripelse. Brenden sier at patruljen forsøkte å kjøre ned personen mens den antatte gjerningsmannen holdt på å knivstikke en person. Politiet ble da angrepet av denne personen med kniv, sier innsatsleder Brenden.

Han sier det er mer en én sivil som er blitt angrepet av mannen i tillegg til en politibetjent.

– Hvor mange det er jobber med vi å få oversikt over, sier han.

Det var under denne konfrontasjonen at politiet løsnet skudd mot mannen. Innsatsleder Brenden sier han ikke vet hvor mange skudd som ble løsnet.

– Det er ingen tvil om at dette var en alvorlig, pågående voldshandling og at de gjorde alt i sin makt for å forhindre skade, sier politiets innsatsleder.

Flere skudd

Mosse Sjåstad hørte også hendelsen tirsdag morgen.

Hun befant seg i en bygning like i nærheten da skytingen startet.

Hun forteller at hun først tror hørte det hun oppfattet som en dame som skrek, men sier det også er mye måker i området og at hun ikke kan utelukke at hun hørte feil.

Deretter hørte hun tre-fire enkeltskudd, som så ble avløst av en serie med skudd, slik hun oppfattet det. Et annet vitne hørte «fem-seks skudd».

Da hun Sjåstad så ut av vinduet, så hun en politibil som hadde kjørt opp på fortauet og inn mot en bygning, som for å blokkere veien eller stoppe noen.

Politibilen kjørte inn i veggen i krysset Thereses gate/Sporveisgata. Den er nå tildekket med presenning. Like ved har politiet satt opp et telt. Det gjør de for å bevare bevis.