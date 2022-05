Ny sprekk for landets største universitetsbygg. Nå er prisen over 12 milliarder kroner.

Prisen for Livsvitenskapsbygget øker med 600 millioner kroner. Regjeringen vurderer å stanse prosjektet.

Her, langs Ring 3, bygges det nye Livsvitenskapsbygget. Det ligger rett nedenfor Rikshospitalet og ved siden av Domus Athletica. Universitetsbygningene på Blindern i bakgrunnen.

12. mai 2022 11:29 Sist oppdatert nå nettopp

Har du kjørt Ring 3 mellom Smestad og Ullevål det siste året, har du kanskje sett den svære byggegropen på nedsiden av Rikshospitalet.

Her skal bygget som kalles «Livsvitenskapsbygget» ta form.

Bygget vil bli landets største universitetsbygning og skal etter planen fylles av fagmiljøer innen helsefagene livsvitenskap, kjemi og farmasi.

Arbeidene startet i 2018. Men problemene har ikke latt vente på seg. I høst ble det kjent at prosjektet blir langt dyrere enn planlagt. Da var forventet totalpris 11,6 mrd.

Nå har det blitt enda dyrere. Nå tror regjeringen det nye prestisjebygget vil koste opptil 12,4 mrd. totalt.

Har vurdert å stoppe prosjekt

Det nye prisanslaget kom frem da regjeringen i formiddag la frem revidert nasjonalbudsjett. Der kommer det frem at regjeringen har vurdert å stanse hele prosjektet.

«Regjeringen har vurdert å stanse prosjektet midlertidig på grunn av den negative kostnadsutviklingen,» skriver de, og fortsetter:

«men besluttet å fullføre prosjektet frem til tett bygg og ferdig utendørsanlegg.»

Det betyr at byggingen fortsetter. Men dersom kostnadsøkningen fortsetter vil regjeringen vurdere å stanse prosjektet midlertidig, varsles det.

Fakta Livsvitenskapsbygget Stortinget vedtok i 2018 å bruke inntil 6,145 milliarder kroner på bygging av Livsvitenskapsbygget. Senere analyser viste at kostnadsrammen ville bli overskredet, blant annet på grunn av krevende grunnforhold med kvikkleire. Prosjektet ble satt på pause høsten 2020. Etter å ha sett på alternativer, bestemte regjeringen at UiO og Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus (OUS) skulle samlokaliseres. Dermed ville OUS/Helse sørøst ta del i finansieringen. Det nye bygget får et bruttoareal på 97.450 m² Statsbygg er byggherre for prosjektet. Vis mer

Livsvitenskapsbygget blir 97.000 kvadratmeter stort.

Skylder på OUS – igjen

Årsaken til den nye sprekken er at bygget skal huse deler av Oslo universitetssykehus. Dette var ikke tatt høyde for da regjeringen la frem det opprinnelige budsjettet i fjor høst. Det skriver regjeringen i det reviderte budsjettet.

Økningen begrunnes også med at prisstigningen i perioden fra mars 2021 frem til og med juni 2022 er betydelig høyere enn man trodde.

Men også forrige gang budsjettet sprakk, skyldte regjeringen på at Oslo universitetssykehus skulle inn i bygget. I september skrev Aftenposten at prisen for bygget hadde økt fra 6,1 til 11,6 milliarder. Da forklarte Henrik Asheim (H), avtroppende minister for forskning og høyere utdanning, sprekken slik:

«Hovedårsaken til det er så enkelt at det er besluttet at Oslo universitetssykehus også skal inn i Livsvitenskapsbygget og det må da utvides for å få plass til dem også.»

Nå legges ytterligere 600 millioner kroner på prisen. Det betyr at den totale sprekken for bygget nå er på 6,1 milliarder kroner, sammenlignet med prisen som ble vedtatt av Stortinget i 2018.