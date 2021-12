Alternativ Jul inviterer til utendørsfest på julaften

Det årlige julearrangementet Alternativ Jul for rus- og gatemiljøet i Oslo er klare for en unik julaften.

Nå nettopp

Henning Holstad inviterer til utendørs julaften på Youngstorget julaften. Her er et bilde fra en tidligere feiring på Folkets Hus.

Mange tror Alternativ Jul er avlyst i år, men julaften går de av stabelen med sitt 53. juleaftenarrangement. Uansett hva gradestokken måtte vise.

– Dette blir unikt. Vi har aldri holdt juletrefest i ti kuldegrader før, sier Henning Holstad, leder for Alternativ Jul til Aftenposten.

Han og den frivillige staben er redde for at folk feilaktig tror julefesten er avlyst.

Tidligere i desember måtte de avlyse arrangementet de hadde planlagt innendørs. Men nå inviteres altså alle til en spesiell julaften i «stallen» ute i det fri.

Nissefest og gang rundt juletreet

Feiringen på Youngstorget åpner klokken 15 og varer til midnatt. Tidligere har det pleid å være 1000 gjester på julaften. Holstad regner med en kraftig nedgang i antall gjester i år.

– Vi har normalt 2500 gjester på julaften og 1. og 2. dag. Jeg vil tro det kommer noen hundre mennesker i morgen, sier Holstad.

Han lokker med skikkelig julemat, nisser, gaver og underholdning. Og ikke minst: Bålpanner og telt med varmelamper.

– Vi har seks bålpanner og telt, og vi skal servere varm julemat. Dette blir en skikkelig juletrefest, sier Holstad og legger til:

– Vi oppfordrer sterkt om å ta på gode, varme klær og fottøy.

Alternativ Jul er først og fremst et tilbud for rus- og gatemiljøet i hovedstaden, men alle er velkomne.

– Dette er et gratis tilbud for dem som ikke har noen å feire jul sammen med. Nå lager vi en alternativ-alternativ jul, sier Holstad.

Ville ikke skuffe andre året på rad

Holstad har vært med på å arrangere Alternativ Jul i 50 år. Lillejulaften var han travelt opptatt med nisseverksted på Klemetsrud.

– Vi pakker inn julepresanger i et lokale vi har fått låne her. Det er ganske travelt nå for å få alt ferdig til julaften, forteller han.

Fjorårets fest innendørs ble også avlyst. Isteden inviterte de til vafler og en liten markering på Youngstorget. I år er det full fest, lover Holstad.

– Vi synes det var for galt at arrangementet som har holdt på så lenge og som betyr så mye for gjestene, skulle avlyse for andre år på rad. Vi ville ikke skuffe i år igjen.

– Hvordan overholder dere smitteverntiltakene?

– Vi bruker munnbind og holder avstand når vi serverer mat. Dette er et utendørsarrangement og vi mener vi skal klare å overholde smittevernreglene, svarer han.

100 frivillige skal jobbe for Alternativ Jul på selveste julaften.