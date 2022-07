Titalls av skuelystne samlet seg på Frognerkilen for å få et glimt av Freya mandag ettermiddag

Titalls av skuelystne samlet seg på Frognerkilen for å få et glimt av Freya mandag ettermiddag

Freya er ikke gått lei av Oslofjorden. Men hold avstand med båt. Og ikke fall for fristelsen til å legge på svøm med henne.

20 minutter siden

– Yes! Så dere den?

Morten Bjørnstad Iversen (10) står på båtdekket og rister av glede etter å ha tatt hele 106 bilder av Oslofjordens nye yndling. Pappa Espen kan ikke annet enn å smile av sønnens entusiasme.

– Vil dere sitte på? spør Mathias Tranby i en annen båt. Han har hentet Alemka Pinjo for å dra på hvalross-safari. Aftenposten hopper om bord. Kan også vi få et glimt av Norges nye kjendis?

– Nå er den her igjen, utbryter Morten til Aftenpostens fotograf.

Freya dukker opp av vannet, 3–4 meter fra båten Aftenposten befinner seg i, og puster ut vann av de store neseborene sine.

Sakte glir hun mot båten vi står i og på kloss holdt nærmes poserer hun og ser direkte inn i kameraet. Så, på et blunk – er hun borte igjen.

Noen minutter senere er hun tilbake. På bryggen sperrer hunden Artchie (1) opp ørene. Han er egentlig på havnen for å bli vant med båtlivet denne tirsdagen, men syntes tydelig, også han, at det var spennende med besøk av en hvalross.

YES! utbryter Morten (10) når han får nok et blinkskudd av Freya. Artchie (1) og matmor Eline Oftedal synes det gjorde inntrykk å ha en hvalross så tett på.

Til manges store begeistring kunne flere medier melde at kjendishvalrossen Freya, som skapte trøbbel for flere båteiere i Kragerø for et par uker siden, hadde ankommet hovedstaden søndag ettermiddag.

Natten ble tilbrakt på en flytebrygge utenfor Kongen marina i Frognerkilen. Mandag ble hun avbildet mens hun fikk en dusj av Ole Andreas Øren fra Christiania roklubb, som ville ut å ro.

Hun tok hintet og forsvant. Men det ble ikke lange svømmeturen.

Har du sett Freya? Ta gjerne kontakt på 2286@aftenposten.no

Hvalrossen Freya er på Oslo besøk. Mandag morgen ble hun avbildet mens hun fikk en dusj av Ole Andreas Øren fra Christiania roklubb, som ville ut å ro.

– Hold minimum 10 meters avstand

Å komme så tett på Freya som Aftenposten gjorde mandag ettermiddag, anbefales ikke. Det er mange som det siste døgnet har ønsket å få et glimt av kjendisen. Men biolog og hvalross-entusiast Rune Aae ber alle vise forsiktighet.

– Hold minimum 10 meters avstand. Gjerne 30–40 meter fra båt, særlig hvis propellen går. Den kan skade henne.

Aae har fulgt tett med på Freyas bevegelser siden 2019. Her kan du se ruten hennes. Søndag sa Aae til Aftenposten at Freya kan finne på å ta turen inn til Operaen eller Hovedøya.

– Blir hun observert i nærheten av Operaen eller Sørenga, bør alle i området opp av vannet, advarer han.

– Hun liker seg ikke på grunt vann, men på steder det er dypt og muligheter for å komme seg på land.

Aae mener derfor at badeglade i Oslo på generelt grunnlag ikke må holde seg unna vannet de neste dagene. Og så lenge hun holder seg i Frognerkilen, trenger man ikke vise forsiktighet andre steder i byen.

– Vi kommer til å se henne bevege seg i god tid før hun dukker opp et nytt sted. Men er du i vannet når hun dukker opp, er det bare å komme seg opp så fort som mulig.

Fakta Hvalross Hvalrosser er bare én art, men deles inn i to underarter. Den ene lever i arktiske strøk av Stillehavet, den andre i arktiske strøk av Atlanterhavet. Den finnes blant annet året rundt på Svalbard. De lever normalt i grunne farvann og områder med drivis. Hvalrossene er store dyr. Hannene blir over tre meter lange fra snute til halespiss og kan veie rundt 1500 kg. Hunnene blir om lag 2,5 meter og rundt 900 kg. De er kjent for sine lange støttenner. Disse kan bli over 50 centimeter lange. Nyfødte kalver er rundt 1,3 meter lange og veier rundt 85 kg. De spiser primært muslinger, som de finner ved å stikke værhårene ned i sedimentet. Den kan spise tusenvis av muslinger i løpet av ett måltid. Noen hvalrosser spiser også fugler, mens andre kan finne på å spise andre sjøpattedyr. Dyret har en forventet levealder på 40 år. Hvalrossbestanden er vurdert som sårbar. I 2012 ble bestanden vurdert til å være 3886 individer, en økning fra 2006. Kilde: Havforskningsinstituttet & Norsk Polarinstitutt Vis mer

Sjeldent syn i Oslo

Sist en hvalross ble observert så langt inne i Oslofjorden, var i 2002, ifølge Artsdatabankens oversikt. Da ble en hvalross sett ved Killingen, som ligger like utenfor Bygdøy.

– Den hender at man observerer hvalross langs kysten, men det er veldig uvanlig at de kommer helt inn i indre Oslofjord, forteller Aae.

I 2003 ble en bortkommen hvalross sett utenfor Middagsbukta i Asker.

At Freya har endt opp akkurat her, tror han er helt tilfeldig.

– Hun er helt ute av kurs, så hun kunne egentlig vært hvor som helst. Mest sannsynlig prøver hun å finne veien nordover igjen, sier han.

Hvalross-entusiasten frykter at hun kan svømme seg bort i Bunnefjorden på jakt etter kaldere vann.

– Men hun gjør så mye rart, alt jeg har gjettet på til nå har gått sånn passe bra.