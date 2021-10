Ingen pågrepet for skyteepisode i Oslo i slutten av august

To menn ble alvorlig skadet etter å ha blitt skutt midt i et boligfelt på Trosterud i Oslo 25. august. To måneder senere er ingen pågrepet i saken.

To menn ble fraktet til sykehus med alvorlig skader etter å ha blitt skutt midt i et boligfelt onsdag 25. august. Politiet har ennå ikke pågrepet noen i saken.

NTB

33 minutter siden

Skyteepisoden på Trosterud er en av mange som har rammet hovedstaden den siste tiden.

I alle de andre skyteepisodene sitter det siktede personer i politiets varetekt, men ikke i Trosterud-saken, skriver TV 2.

I løpet av de to månedene som har gått, har politiet pågrepet to ulike gjerningsmenn i saken, som senere ble løslatt etter at mistaken ble svekket. Drapsforsøkene er fremdeles uoppklart.

– Jeg kan si at vi har navn på blokken og at det jobbes med, sier politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt til TV 2.

Det har vært en rekke skyteepisoder i Oslo denne høsten.

20 år gamle Hamse Hashi Adan døde av skadene etter å ha blitt skutt på Mortensrud i Oslo tidligere denne måneden. En mann i 40-årene er pågrepet, men to brødre er etterlyst internasjonalt, hvorav den ene pekes på som mulig hovedmann, ifølge politiet.

Senest mandag denne uken ble en ung mann skutt i magen like ved Stovner politistasjon i Groruddalen. En mann i 20-årene er pågrepet.