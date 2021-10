Skyteoffer på Stovner er ved bevissthet

Åtte personer er skutt i Oslo på litt over to måneder. Her er en oversikt over skyteepisodene:

Søndag 15. august: To gutter i slutten av tenårene blir skutt i en T-banevogn ved Skøyenåsen T-banestasjon. Én av dem blir alvorlig skadet. En mann i 30-årene er pågrepet i saken.

Onsdag 25. august: To menn blir skutt ved en oppgang til en boligblokk på Trosterud. Begge blir fraktet til sykehus med alvorlige skader. Politiet pågriper og sikter to personer, men begge blir senere løslatt etter at mistanken svekkes.

Mandag 30. august: En mann i 20-årene blir skutt ved Brynseng T-banestasjon, og han fraktes til sykehus med alvorlige skader. Flere personer blir vitne til skytingen. En mann i 20-årene blir pågrepet, siktet for drapsforsøk.

Lørdag 2. oktober: En 22 år gammel mann blir fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt skutt i parkeringshuset ved Oslo Konserthus i Vika. Tre personer er siktet i saken, hvorav én av dem blir internasjonalt etterlyst før blir pågrepet etter ankomst fra Pakistan.

Torsdag 7. oktober: 20 år gamle Hamse Hashi Adan blir skutt ved Lofsrud skole på Mortensrud og dør av skadene dagen etter. Etter flere uker blir en mann i 40-årene pågrepet, siktet for medvirkning til drap. To andre menn er etterlyst internasjonalt. Alle de siktede er kjenninger av politiet.

Mandag 25. oktober: En person blir fraktet til sykehus etter å ha blitt skutt utenfor Stovner senter. Politiet leter etter gjerningspersonen med store styrker, og både politihelikopter, hundepatruljer og andre bakkepatruljer er koblet inn i søket.

Politiet uttalte i kjølvannet av Mortensrud-drapet at de tar skyteepisodene på alvor, men at de ikke ser en sammenheng mellom dem.

NTB