Byrådet har bestemt seg: Til våren vil ni av tolv aktører forsvinne fra Oslo

Byrådet foreslår at kun tre aktører skal få tillatelse til å leie ut elsparkesykler i Oslo. Målet er å begrense antallet allerede til våren.

Til våren vil det bli færre aktører i elsparkesykkelmarkedet i Oslo.

13. jan. 2022 12:46 Sist oppdatert nå nettopp

Det opplyser byrådet til Aftenposten. Dermed følger de forslaget Bymiljøetaten sendte på høring i november. Dagens tillatelsesordning går ut 31. mars. Og byrådet ønsker å ha den nye ordningen på plass allerede fra 1. april.

– Reglene vi fikk på plass i sommer, har hatt god effekt og har gjort situasjonen ute i byen mye bedre. Nå tar vi ytterligere grep for å sikre trygghet og fremkommelighet for alle og legge til rette for et velfungerende system for elsparkesykler i Oslo. Forskriften vi nå foreslår, legger enda større vekt på trafikksikkerhet og et godt bymiljø. Den er basert på faglige råd og grundige vurderinger, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Forskriften skal endelig behandles i bystyret, men det skal være mer eller mindre en ren formalitet.

Fakta Hovedpunkter i den nye forskriften * Antallet små elektriske kjøretøy som kan leies ut, er 8000. Antallet fordeles på tre aktører, som får tillatelse etter søknad. *Selskapene som søker om tillatelse, vil konkurrere på følgende kriterier: Rutiner og virkemidler for å sikre fremkommelige offentlige rom. Dette handler om hvordan de sikrer at kjøretøyene ikke plasseres til hinder og ulempe, både av selskapene selv og av brukerne. Rutiner og virkemidler for å sikre trygge offentlige rom. I dette ligger hvordan søker vil fremme lovlig og hensynsfull ferdsel, og ivareta trafikksikkerheten til både fører av kjøretøyet og til tredjepersoner. Rutiner og virkemidler for å oppnå klima- og miljøvennlig drift, som beskrivelse av levetiden på kjøretøyene og rutiner for håndtering av avfall, defekte kjøretøyer og komponenter. * Krav om fordeling av kjøretøyene i fire soner i byen, som ca. følger ringveiene. * Tilbudet må stenges om natten mellom kl. 23.00–05.00 alle dager. * Kommunen har mulighet til å innføre soner med forbud mot bruk og /eller parkering, eller hastighetsbegrensning. Sonene vil kunne innføres når som helst i tillatelsesperioden og kan være midlertidige eller permanente. * "Stilletid" for elsparkesyklene. Alarmfunksjoner med lyd skal være avslått mellom kl. 20 og 07 natt til hverdager og mellom kl. 20 og 09 natt til lørdager, søndager og helligdager. Vis mer

Vil baseres på en rekke kriterier

Det betyr at hele ni utleiere vil måtte pakke vekk elsparkesyklene sine i Oslo. Men selve antallet enheter vil ikke endres. Altså vil Oslo fortsatt ha rundt 8000 elsparkesykler i byen.

Hvilke aktører som velges ut til å kunne drifte i Oslo, vil baseres på en rekke kriterier.

– Vi vil prioritere selskapene som har de beste løsningene for fremkommelighet, trafikksikkerhet, klima og miljø. Det viktigste for oss er at folk skal oppleve det som trygt å bevege seg i byen, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel.

Kan bli aktuelt med færre sykler

Dagens sonekrav, der målet er å fordele syklene rundt omkring i byen, opprettholdes. Syklene vil også fortsatt måtte holdes nattestengt mellom 23.00 og 05.00.

Kommunen skal også ha mulighet til å innføre forbudssoner, parkeringsforbud og hastighetsbegrensninger i enkelte deler av byen når de måtte ønske.

Selv om byrådet opprettholder dagens enheter, sier byrådsleder Johansen at det kan bli aktuelt å gjøre større endringer senere, som for eksempel å justere det totale antallet kjøretøyer.

– Nå vil vi se hvordan disse nye endringene fungerer, hvor godt aktørene klarer å følge opp nye krav, og hvordan situasjonen oppleves for folk i byen. Så vil vi gjøre en ny vurdering dersom det blir nødvendig, sier han.