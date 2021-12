Johansen ville gå på julebord. Regjeringens tiltak stoppet kommunens fest.

Byrådsleder Raymond Johansen innførte ikke flere tiltak enn det regjeringen innfører ved midnatt.

Byrådsleder Raymond Johansen under torsdagens pressekonferanse.

2. des. 2021 17:25 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag formiddag ble byrådet i Oslo orientert om statlige tiltak som skal bli innført i regionene, som er mest berørt av smitte med omikronvarianten.

Det er foreløpig Oslo og omegn som er mest berørt av omikronvarianten.

– Jeg skulle veldig gjerne sluppet å stå her igjen, sier byrådsleder Raymond Johansen på pressekonferansen torsdag kveld.

– Omikron endrer spillereglene, sier Johansen.

Deretter listet han opp de nye tiltakene som nå kommer til å gjelde i Oslo.

Disse tiltakene ble tidligere opplyst om på regjeringens pressekonferanse klokken 16. (se lenger ned i saken).

Det kom ikke ytterligere tiltak for Oslo fra byrådslederen.

Avlyser julebord

Tidligere i uken sa byrådslederen at han fortsatt skulle gå på julebordet til Oslo kommune. På pressekonferansen fikk han spørsmål om kommunens julebord fortsatt ville bli gjennomført som planlagt.

– Den nye forskriften trer i kraft fra klokken 24. Der er det en bestemmelse om at det på private arrangementer ikke er mulig å være flere enn hundre. Det var påmeldt 267 personer til vårt julebord. I og med at det er et privat arrangement, så må det dessverre utgå, sier Johansen.

Han legger til at de heller får komme sterkere tilbake til julen 2022.

I Oslo er det et stort utbrudd med omikron, etter at 50 personer ble smittet på et julebord. Så langt er det bekreftet ett tilfelle av omikron blant disse.

Johansen sa også at omikron-utbruddet i Oslo kan være det største utenfor Sør-Afrika. Men han påpeker at deltagerne på festen der smitten spredte seg, har gjort alt riktig, også når det gjelder testing i forkant.

Minst 50 personer er smittet av korona etter et julebord på Aker Brygge. En av dem er bekreftet smittet av omikronvarianten, men det fryktes at det kan være langt flere.

Strenge tiltak

På regjeringens pressekonferanse kl. 16 ble det klart at de innfører følgende statlige regionale tiltak fra midnatt torsdag 2. desember:

Påbud om munnbind der det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Hjemmekontor av hele eller deler av arbeidsstokken.

Antallsbegrensning på 100 personer i privat regi og i leid lokale.

For serveringssteder blir det innført flere tiltak, blany annet plikt til til å registrere gjester, faste sitteplasser og antallsbegrensning.

Nasjonale helsemyndigheter frykter overbelastning av helsetjenesten. Det er fordi den nye varianten smitter raskere, samtidig som de ser tegn til at beskyttelsen fra vaksinen mot smitte er noe lavere.

– Vi er glade for at barn og unge skjermes, sier Johansen.

Samtidig advarer han mot usikkerhetene rundt omikronvarianten, hvor denne farlig virusvarianten er, hvor smittsom den er og hvor godt vaksinen virker.

Helsebyråd Robert Steen sier de er bekymret for to ting med dagens situasjon. Det er om vaksinen tapper seg i kraft og om man blir mer utsatt for sykdom og smitte jo lengre tid det går. Det andre er om den nye varianten er mer resistent overfor eksisterende vaksiner.

Han mener de har god nok apasitet når de gjelder smittesporing og testregime. Men han vil ikke garantere at kapasiteten er god nok fremover med en usikker situasjon.

– Jeg tror de som gir garantier under en global pandemi ikke er med så lenge, sier Steen.

Johansen håper at det kan bli tiltak tilpasset lokale forhold om to uker.

– Tiltakene har store konsekvenser for Oslo. Det er mange av de samme som har vært hardest rammet under pandemienm, som igjen blir rammet, sier Johansen.

Nå etterlyser Oslo kommune en statlig kompensesasjonsordning for perioden fremover. Dette er en periode som er svært viktig for serveringsbransjen og kulturaktørene.

Han påpeker at de legger til grunn at alle kostnader knyttet til pandemien blir kompensert fullt ut. Han etterlyser en rask klargjøring fra statlig hold omkring dette.

Samtidig påpeker Johansen at situasjonen er en annen enn da den britiske mutanten kom til landet på nyåret.

Han sier det gjenstår å vaksinere 29.000 over 65 år med tredje dose.