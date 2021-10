Oslo-ungdom er kraftig overrepresentert på byens koronastatistikk

10–19-åringer står for 24 prosent av alle smittetilfellene i Oslo. Men de utgjør mindre enn 10 prosent av byens befolkning.

Oslo har i høst massetestet elever på ungdomsskoler og videregående to ganger i uken. Her viser en lærer på Apalløkken skole elevene hvordan de gjennomfører selvtesten.

Det er særlig ungdom som går på videregående skole, 16–19 åringene, som er overrepresentert på Oslos koronastatistikk.

Med 5368 smittetilfeller står de for 10 prosent av all smitten i Oslo siden mars i fjor, til tross for at de utgjør 3,7 prosent av byens befolkning. De har altså nesten tre ganger så mange smittetilfeller som folketallet skulle tilsi.

Det var særlig etter skolestart at antallet smittetilfeller gikk til værs blant unge. Det viser Oslo kommunes siste ukerapport.

52 prosent av smitten i aldersgruppen 10–19 år har skjedd de tre siste månedene. Immunologer forutså at skoleåpning på grønt nivå ville gi høyere smittetall. Men smittetallene gikk såpass mye opp at det ble stilt spørsmål ved om barna ble utsatt for en for stor risiko og om man burde gjeninnføre tiltak for å redusere smittetallene.

4 av 10 smittede i alderen 10–19 år

Myndighetene sto fast på gjenåpningen og satset i stedet på massetesting i skolene. De siste fire ukene har smittetallene gått nedover, men 10–19-åringene står fremdeles for en meget stor andel av alle smittetilfeller i Oslo.

Av til sammen 2715 smittede de siste 14 dagene, er 1175 i denne gruppen. Deretter følger aldersgruppen 0–9 år med 354 smittede.

Smittetallene har gått ned de siste fire uke

Myndighetene har ment at smittetallene for ungdom vil fortsette å gå ned, siden stadig flere er vaksinert. Og det har vist seg å være tilfelle. Mens det i aldersgruppen 16–19 år var 702 smittetilfeller i uke 35, var det 136 smittetilfeller i uke 38 (20. – 26. september). Antallet smittede er altså redusert til 20 prosent av det nivået man lå på for fire uker siden.

10–19-åringene er altså kraftig overrepresentert på koronastatistikken. Det er ikke tilfelle for 0–9-åringene. De utgjør 11,1 prosent av befolkningen og står for 10 prosent av smittetilfellene.

Lavere vaksineandel for 16–17-åringer i Oslo

Den viktigste årsaken til at smittetallene har gått ned, er ifølge helsemyndighetene at stadig flere blir vaksinert.

87,4 prosent av befolkningen over 18 år i Oslo er vaksinert.

67 prosent av 12–15-åringene er vaksinert.

60 prosent av 16–17-åringene har fått minst én vaksinedose.

Vaksineringen av 16–17-åringene ligger et stykke bak vaksinetallene for hele landet. På landsbasis har 90 prosent av alle 16–17-åringer fått minst én vaksinedose. En viktig forklaring på at en mindre andel er vaksinert i hovedstaden, er nok at mange 16–17-åringer i Oslo er blitt smittet med koronaviruset de siste tre månedene.

Mange barn over 12 år har nå blitt vaksinert i Oslo.

Smittevernoverlegen i Oslo viser til at 16-17-åringene har vært blant de siste som har fått tilbud om vaksine.

– I tillegg er de i aldersgruppen med flest smittetilfeller. De kan få vaksine først tre måneder etter koronasykdom, har smittevernoverlege Frode Hagen sagt til Aftenposten.

Oslo kommunes ukesrapport oppgir ikke smittetall for 16–17-åringene. Men statistikken deres viser at de siste tre månedene så er 2466 personer i alderen 16–19 år blitt smittet. Dersom man antar at halvparten av disse er 16 eller 17 år gamle, så er det drøye 1200 i denne alderen som er blitt smittet i tredje kvartal. Dette er nærmere 10 prosent av alle 16-17-åringene i Oslo.

At så mange er blitt smittet, kan i seg selv være en forklaring på at smittetallene går ned. Når man er blitt smittet, så er man jo nærmest utelukket fra å bli smittet på nytt.