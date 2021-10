Oslo kommune truer med å ta fra dem tillatelsen. Det hadde ikke el-sparkesykkelselskapet fått med seg.

Kommunen vurderer å frata Dott muligheten til å leie ut elsparkesykler i Oslo. Det visste ikke norgeskontoret om før Aftenposten slo på tråden.

Disse syklene kan forsvinne fra bybildet, om Oslo kommune finner at Dott har brutt forskriftene.

Nå nettopp

Norgessjef Manon Paginez i Dott kan ikke svare Aftenposten. Årsaken er at hun ikke er klar over årsaken til at vi ringer tirsdag formiddag.

Hun ber om å få noen timer, så selskapet «kan finne ut av det». Men vi kan ta det kort her:

I slutten av september sendte Bymiljøetaten et varsel til selskapet om at de står i fare for å miste utleietillatelsen sin. Årsaken er at kommunen «gjentatte ganger» har registrert at selskapets elsparkesykler er blitt brukt mellom kl. 23 og 05.

«Etaten vil vurdere om dette er brudd på forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy», skriver divisjonsdirektør Rune Gjøs i Bymiljøetaten til Aftenposten.

De har gitt selskapet frist til å svare for seg innen fredag. Men det er altså et problem: Selskapets kontor i Norge hadde ikke fått med seg varselet.

Kommunen mener de varslet godt nok

Etter noen timer kommer svaret fra Dott. Det kommer helt fra utlandet.

«Vi har mottatt varselet fra Oslo kommune, og kommer til å samarbeide tett med dem for å gi dem informasjonen de trenger», skriver PR-sjef Rob Haycocks i en e-post.

Han sitter for ordens skyld i London. Og forsikrer at selskapet forholder seg til elsparkesykkelforskriften i Oslo.

Bymiljøetaten er klare på at de har varslet Dott godt nok. De sier at brevet til selskapet er sendt ut via en tjeneste levert av KS, kommunesektorens organisasjon.

«Den ansees svært pålitelig, og det er ikke vanlig å sjekke at brev sendt via denne kanalen kommer frem», skriver Rune Gjøs til Aftenposten.

– Vil dette føre til en forsinket frist for selskapet?

«Hvis Dott ber om utsatt frist, vil vi selvfølgelig vurdere dette», skriver han.

Dotts norgessjef Manon Pagniez forklarte til Avisa Oslo i september at de hadde slitt med å kode inn automatisk stenging om nettene i selskapets app.

Fakta De viktigste reglene for elsparkesykler i Oslo i dag Antallet små elektriske kjøretøy som kan leies ut, er 8004: 667 pr. aktør. I dag er tallet på elsparkesykler i Oslo et sted mellom 7000 og 8000. Krav om spredning av kjøretøyene i fire soner i byen, som ca. følger ringveiene. Tilbudet må stenges mellom kl. 23:00 og 05:00. Kommunen kan innføre soner med forbud mot bruk og /eller parkering, eller hastighetsbegrensning. Sonene kan innføres når som helst i tillatelsesperioden og kan være midlertidige eller permanente. «Stilletid» for elsparkesyklene. Alarmfunksjoner med lyd skal være avslått mellom kl. 20 og 07 natt til hverdager og mellom kl. 20 og 09 natt til lørdager, søndager og helligdager. Kilde: Oslo kommune Vis mer

Ikke eneste varsel

Dott er ikke det eneste selskapet som har fått varsel fra Bymiljøetaten etter at den nye forskriften kom på plass. Ti dager før Dott mottok varselet om manglende nattestenging, fikk Wind en forespørsel fra kommunen.

Grunnen var at Wind nesten to uker etter at forskriften trådte i kraft ikke hadde fått på plass sine sykler i Oslo. Det løste Wind ved å leie sykler av Voi.

De nye reglene har nå vært i kraft i over en måned, etter at kommunen lanserte dem i september.

Blant tiltakene som ble innført var nattestengt mellom kl. 23. og 05. Antallet sykler ble også halvert. Nå deler 12 utleiere på totalt 8004 sparkesykler, fordelt på fire sone i byen.

Flere av de største utleieselskapene forsøkte å få stoppet de nye reglene, men tapte mot kommunen i Oslo tingrett.