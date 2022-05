Rødt Oslo sier nei til Fornebubanen

Dermed finnes det ikke et alternativt flertall for Fornebubanen om Ap og SV også sier nei.

Fremtiden til Fornebubanen kan avgjøres mandag kveld.

Det skriver partiet i en pressemelding.

– Rødt Oslo er ikke prinsipielt mot Fornebubanen, men har alltid prioritert andre prosjekter, som T-bane mot Nedre Romerike (A-hus), nedbygging av Trondheimsveien og Fossumdiagonalen høyere. Sånn som situasjonen er nå er det ikke en krone igjen til andre viktige kollektivprosjekter i Oslo, sier leder i Rødt Oslo, Siavash Mobasheri.

Han utdyper:

– Det blir ikke penger på mange år til nye Majorstuen stasjon, Volvatsvingen og ny sentrumstunnel på T-banen, som kan gi flere avganger på alle linjer. Det er heller ikke penger til lokk over E6 på Furuset i Groruddalen eller miljøtunnel på Manglerud. Det er meningsløst at det nesten alltid er penger til motorvei, men aldri nok penger til kollektivtransport, sier leder i Rødt Oslo, Siavash Mobasheri.

I helgen sa også Senterpartiet i Oslo nei til Fornebubanen. Det betyr at det ikke lenger er mulig å finne et alternativt flertall til å bygge banen om også SV og Ap sier nei.

Ap og SV skal ha gruppemøter mandag kveld hvor Fornebubanens skjebne skal diskuteres.

Har vært delte meninger

Det er ennå ikke lagt frem en byrådssak om Fornebubanen. Likevel har alle partier, bortsett fra byrådspartiene Ap og SV tatt standpunkt i Fornebubanen-spørsmålet.

Gruppeleder i Rødt Oslo, Eivor Evenrud sier at det har vært delte meninger innad i partiet for hvilket standpunkt de skulle falle ned på.

– Situasjonen vi står i nå er vanskelig, og det har vært delte meninger i vårt parti også. Likevel er det umulig for oss å si ja til et ukjent antall milliarder til Fornebubanen nå. Våre løfter til velgerne var å kjempe for lavere kollektivpriser og bedre kollektivtilbud i Oslo øst, sier Evenrud.

Hun sier at Rødt heller skulle sett at staten skrotet E18 enn at Fornebubanen ble lidende.

– Vi håper staten til slutt også ser at det er det klokeste valget nå.