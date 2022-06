Disse skal drive Kikutstua

Skiforeningen har slitt med å finne nye drivere til Kikutstua, men nå tar tre gründere i tjueårene over inntil videre.

Olaf Styrmoe (fra venstre), Kristoffer Kvamme Jensen og Thomas Kragerud skal drive Kikutstua. Bildet er fra da deres første kiosk ble åpnet, på Bygdøy.

23. juni 2022 21:38 Sist oppdatert 19 minutter siden

Kikutstua er blant Oslomarkas mest populære hytter.

Siden 1997 har ekteparet Ane Moe og Knut Arne Løite bodd på hytta, og tatt imot tusenvis av slitne skigåere med vafler, kakao og middag. Men fra juli er det slutt.

Som Aftenposten tidligere har omtalt har det vist seg vanskelig for Skiforeningen, som eier stua, å finne nye drivere.

Nå har imidlertid tre gründere i tjueårene meldt seg til tjeneste, for å drive hytta ut året.

Svigermor i Skiforeningen

Fra 1. juli blir det Olaf Styrmoe, Thomas Kragerud og Kristoffer Kvamme Jensen som tar over.

De tre driver selskapet MCB, som siden 2020 har prøvd seg i flere bransjer. De har blant annet drevet iskiosker og foodtruck, samt at de har produsert kryptovaluta.

Nå driver de kafé i Paradisbukta og på Langøyene, i tillegg til altså snart Kikut.

Da det ble klart at hytta kunne bli stengt i sommer, syntes Styrmoe det var for ille.

– Det startet med at jeg snublet over en artikkel i Aftenposten for to uker siden, midt i eksamenslesing, hvor de nesten truet med å stenge Kikutstua. Da måtte jeg ta et avbrekk. Jeg sendte en mail. Med «svigermor» som har jobbet i Skiforeningen, brukte jeg det som et argument for at dette må vi fikse, sier han.

– Vi tenkte at vi kan ikke forplikte oss til å bo i marka, men vi kan hjelpe til en periode frem til de har skaffet permanent vertskap. Det syntes Skiforeningen var interessant, og etter litt frem og tilbake fant vi ut at vi kan drive Kikut til over nyttår, forteller han videre.

Med god hjelp fra mange ansatte drev Ane Moe og Knut Arne Løite Kikut i 25 år. Nå har de gitt seg.

Søker driver

Planen er å utvide litt gradvis med flere tilbud.

– Planen er at vi tar over 1. juli og serverer de første bollene. Vi starter forsiktig med boller, brus og det helt grunnleggende, men er motivert for å gjøre alt vi kan så det blir et større tilbud, sier han.

De tre vil ikke selv bemanne hytta, men har ansatte som kommer til å jobbe der. De søker også flere.

– For å kunne få et ordentlig tilbud der ute, også med for eksempel overnatting og konfirmasjoner, trenger vi fagfolk. Så nå søker vi en driver. Vi søker også flere som vil være med og jobbe der, sier Styrmoe.

Snart varig ordning

Espen Jonhaugen, assisterende generalsekretær i Skiforeningen, har stor tro på at de tre kommer til å gjøre en god jobb det neste halvåret.

– De er veldig interessert i marka, og de har erfaring fra serveringsbransjen. Jeg opplever også at de vil Skiforeningen vel, sier han.

Han forteller også at de trolig snart får ansatt vertskap som kan ta over neste år.

– Vi har fått mange gode søkere til den permanente ordningen. Nå har vi hatt visninger, og vi er i gang med intervjuer, men det er jo en prosess som tar litt tid. For dette er ikke bare en jobb. Vi søker noen som vil gjøre et livsvalg, si opp jobben og flytte inn i marka, sier Jonhaugen.