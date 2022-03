I det stille har Vy testet en ny billettype for pendlere. Nå kommer den til hele Østlandet.

Pendlerne er blitt en nøtt for kollektivbransjen. Nå tror Vy de har funnet løsningen med en ny type billett.

Ane Norheim er en av mange pendlere som drar inn og ut av Oslo for å gå på jobb. Hun vil nå vurdere Vys nye billettløsning.

Nå nettopp

– Ja, du. Det har jeg sett i appen og tenkt at jeg må sette meg mer inn i. Mannen min sa også at «dette må du vurdere litt nærmere, fordi dette vil lønne seg».

Ane Norheim er en av pendlerne som de siste månedene har fått spørsmålet i Vys billett-app: Vil hun prøve deres nye konsept «Vy Smartpris»?

Siden i høst har ti strekninger for pendlere vært en del av et prøveprosjekt uten at selskapet hverken har reklamert eller snakket særlig høyt om det. Før nå.

Nå skal den nye billettløsningen, som skal gjøre kollektivreisen mer forutsigbar for pendlerne, rulles ut på hele Østlandet. Startskuddet går tirsdag morgen.