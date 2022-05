I dag er det et lukket område. Nå vil eierne gjenskape Torggatas tredje torg.

Stiftelsen som eier Anker hotell og studentboligene, vil ruste opp uteområdene sine og blåse liv i sentrumskvartalet. Samtidig vil de ta torget tilbake.

Dagens kvartal eies av Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel, her representert ved økonomi- og eiendomsdirektør. Lasse Thorstensen (t.h.) og adm.dir. Svein Hov Skjelle. Nå har de fått med seg utelivsgründer Runar Eggesvik (t.v.) på laget og vil skape liv på gateplan.

Først kommer Stortorvet. Så kommer Youngstorget. Og så kommer det noe mindre kjente Ankertorget. Slik ligger flere av Oslos gamle torg som perler på en snor langs Torggata.

Det er imidlertid lite som minner om torg på det såkalte Ankertorget i dag. Det er i grunnen bare Anker-navnet som står igjen. «En borg», ifølge eierne selv, på 85.000 kvadratmeter har tatt over.

– Mange har et forhold til Anker på et eller annet vis, enten fordi man ofte går forbi, fordi man har bodd her, eller kanskje vært på fest. Men de fleste oppfatter kvartalet som lukket, sier Svein Hov Skjelle. Han er administrerende direktør i stiftelsen som eier Anker.

Kvartalet består av ca. 900 studentboliger, hotell, hostell, gymsaler og en barnehage, med Kulturkirken Jakob, Oslo legevakt og det pulserende utelivet i Torggata og på Grünerløkka som nærmeste naboer.

Studentboliger til tross: «Pulserende» er ikke akkurat en treffende beskrivelse av kvartalet i dag. Nå vil eierne ta grep.

Fakta Anker STI Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse. Ble stiftet av LO Oslo og NHO Oslo i 1970. Har til formål å eie og forestå driften av boliganlegg for lærlinger og elever ved yrkesutdannende skoler og studenter ved høyskoler og universiteter. Stiftelsen driver også hotellvirksomhet. Åpnet 33.000 m² studentboliger på Ankertorget i 1975. Vis mer

Tidligere kolerakirkegård

Dagens kvartal ble bygget på 1970-tallet av Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI). De eier fremdeles hele området.

Det mange kanskje ikke vet, er hva som skjuler seg under de massive blokkene. På 1800-tallet, da koleraepidemien brøt ut, ble det anlagt en kirkegård her. Siden har området huset både torg, gassverk og bussterminal.

Nå har altså eierne av et av Oslos mest sentrale kvartaler lyst til å gjøre noe med uteområdet sitt. I nabolaget, på baksiden av kvartalet ned mot Akerselva, holder nemlig et av Oslos åpne rusmiljøer til.

– Vi vil lage vår del av kvartalet til et sosialt område, skape positiv aktivitet og få dette til å leve sammen med bylivet rundt oss, sier Skjelle.

Ved Ankerbroen holder et av Oslos åpne rusmiljøer til.

I førsteetasjene finnes det kun ett serveringssted i dag – en liten nabolagsrestaurant. Nå vil stiftelsen åpne opp på gateplan og tiltrekke seg flere folk som bor i området.

De ser for seg en møteplass for studentene på elvesiden, uteservering, restaurant og torg mot Torggata, og et stort bakeri mot Hausmanns gate.

Samtidig vil de fjerne bilene, trekke på historien og gjenopprette Ankertorget. Iallfall en liten del av det.

Parkeringsplassen utenfor Sykkelpikene og den gamle Joker-butikken skal bli et torg.

Bakeri og restaurant

Med seg på laget har de fått ingen andre enn utelivsringrev og utviklingsjef i Flott Gjort, Runar Eggesvik, som står bak en lang rekke av Oslos mest populære og etablere utesteder. Han har planene klare.

I de gamle lokalene til Helios, på hjørnet i krysset mellom Torggata og Hausmanns gate, planlegger han å åpne bakeri: Rent Mel Anker.

Det blir et 400 m2 stort og målet er at det skal selges bakverk og pizza fra tidlig om morgenen til sent på kveld.

I dette lokalet planlegger utelivsgründer Runar Eggesvik å åpne bakeri.

I de gamle lokalene til Joker, rett over veien for Kulturkirken Jakob, blir det en grønn kafé som har fått navnet Eventyret.

Og utenfor, der det i dag er parkeringsplass, er tanken å etablere et torg, med julemarkeder, Bondens marked og andre arrangementer.

Slik ser eierne for seg at torget kan bli seende ut.

Eggesvik har erfaring med å bygge møteplasser i belastede områder. Prinsens hage i Storgata, som åpnet midt i et av Norges største åpne rusmiljøer i 2017, er blitt svært populært. Erfaringene herfra vil komme godt med på Anker.

– Vi har sett flere ganger at liv og drift og mennesker fortrenger åpne rusmiljøer og kriminalitet. At vi ser for oss et bakeri på Anker, som skal holde åpent fra 7–23, er jo et forsøk på å skape aktivitet gjennom døgnet, sier Eggesvik.

Slik så Ankertorget ut på 1930-tallet.

Uteserverings-nei fra bydelen

Stiftelsen og Eggesvik håpet i utgangspunktet å kunne åpne allerede i sommer. Men slik blir det ikke. De venter fremdeles på nødvendige tillatelser fra Plan- og bygningsetaten.

Samtidig har bydelen stilt seg negative til deler av planene. De ønsker seg ikke uteservering på plassen ut mot Torggata.

«Det er mange serveringssteder i området, og stadig blir forretningsareal endret til serveringssteder. Bydelen mener det er uheldig dersom dette området utelukkende blir et sted for bevertning.» skriver bydelen i sin uttalelse.

Eggesvik på sine side lover at torget ikke kun vil bli tilgjengelig for betalende kunder, men en åpen plass for alle der det vil være mulig å ta en kaffe eller kjøpe seg en matbit.

Men: Bydelen er positive til at parkeringsplassen omgjøres til torg.

– Dette er et område med mange utfordringer, så vi er synes det er veldig bra om man får etablert et torg eller en møteplass her, sier Geir Storli Jensen, leder av Grünerløkka bydelsutvalg.

Så torg blir det nok. Men om det også blir mulig å ta seg en utepils, eller en kaffe her, gjenstår å se.