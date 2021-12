Gammelt fiskeutstyr tar livet av sjødyrene. Hummeren står igjen i fare for å bli utryddet i Oslofjorden.

Spøkelsesfiske kalles det: Tusenvis av tapte teiner ligger og fisker igjen og igjen. Nå vil Oslo kommune rydde opp før det er for sent.

Slik gamle fisketeiner ligger det mange av på bunnen av Oslofjorden. Yrkesdykkere fra BMO kartlegger omfanget for kommunen.

26. des. 2021 11:04 Sist oppdatert nå nettopp

Like over klokken ni en morgen legger en stillegående båt til kai i tåken. Om bord går tre dykkere. Et stykke ut på dypere vann kommer en ny båt til syne og legger seg inntil den første. På toppen veiver flagget i hvitt og blått. Det signaliserer at det er mennesker under overflaten.

Målet for den undersjøiske ekspedisjonen er annerledes enn det pleier.