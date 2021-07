Parkerer elsparkesyklene fra klokken 23 i Oslo

Elsparkesyklene blir blokkert for bruk fra klokken 23 til 05 i Oslo fra september. Antallet elsparkesykler blir også nedskalert til 8000 totalt i byen. Byrådsleder Raymond Johansen er likevel bekymret for sommeren.

Elsparkesyklene er blitt heftig debattert i Oslo denne sommeren. Foto: Paal Audestad

– Nå setter vi folks trygghet først og nattestenger alle dager. Gatene skal være trygge og tilgjengelige for alle, og det er viktig. Elsparkesykkelsituasjonen er blitt verre enn fryktet, sier byrådsleder Raymond Johansen til Aftenposten.

Byrådet har bestemt at elsparkesyklene nattestenges fra klokken 23, og at det blir maksimalt 8000 elsparkesykler i hele byen. Det ble bestemt i et byrådsmøte tirsdag formiddag.

Der skulle forskrift om «utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Oslo kommune» diskuteres.

VG meldte først at elsparkesyklene nattestenges fra kl. 23.00 til 05.00 hver dag hele uken fra månedsskiftet august–september. Denne opplysningen fikk også Aftenposten bekreftet.

Det blir også et kraftig kutt i antallet elsparkesykler. Aftenposten fikk opplyst at det blir maks 8000 elsparkesykler til utleie i Oslo etter sommeren. I sommer kan det ifølge kommunen bli opp mot 30.000 elsparkesykler i Oslo. Regelendringen er en tidkrevende prosess, derfor blir det litt ventetid.

Reagerer på reglene

– Jeg er usikker på om det er en kraftig nok reduksjon. Fortsatt vil vi ha veldig mange elsparkesykler her, sier Johansen.

Han sier at aktørene nå får anledning til å forberede seg på det som kommer. Han omtaler det som en tidkrevende prosess før aktører kan søke om tillatelsesordning.

Det innføres også en rekke andre tiltak.

– Det blir stilt veldig strenge krav til aktørene her, sier han.

I en pressemelding reagerer utleieaktøren Voi på de nye innstrammingene til kommunen. De mener det er lite fremtidsrettet og at byrådet avvikler tilbudet om mikromobilitet i Oslo. De mener konsekvenser er økt bilbruk og større trykk på kollektivtrafikken.

– Byrådet har gode intensjoner, men utviser et elendig politisk håndverk. Vi har sett samme løsning feile andre steder i Europa, sier Christina Moe Gjerde, Voi-sjef i Norge og Finland.

Bekymret

Raymond Johansen er fortsatt svært bekymret for sommeren, ettersom reguleringene ikke trer i kraft før senere.

– Det er ingen grunn til å legge skjul på at denne sommeren er blitt enda verre enn fryktet. Det går rett og slett ikke, det vi hører fra legevaktene og skadene vi ser nå. Nå vil jeg at aktørene også tar ansvar før dette trer i kraft, sier Johansen.

– Jeg er bekymret for denne sommeren. Det kommer i tillegg mange turister som ikke er kjent i trafikkmønsteret. Det vi har opplevd så langt i sommer, er veldig negativt. Jeg skjønner at mange folk er redde og ønsker å begrense elsparkesyklene, sier Johansen.

Utleieaktøren Bolt skriver i en pressemelding at de merker effekten av at de i forrige uke stengte sine elsparkesykler på nattetid.

– Over 10 prosent av passasjerene våre i helgen er elsparkesykkelbrukere som heller har valgt å ta en Bolt-taxi, sier talsperson Thomas Barbo i pressemeldingen.

Elsparkesyklene i Oslo er blitt heftig diskutert i Oslo de siste månedene.

Advarte mot skadene

Overleger ved Ullevål sykehus og skadelegevakten i Oslo etterlyste nylig at elsparkesyklene burde nattestenges fra klokken 23.00 til 05.00. Bakgrunnen var de mange alvorlige skadene. De opplyste at antallet skader er blitt en belastning for helsevesenet.

Skadetallet har også vært høyest mellom kl. 23 og midnatt. Det opprinnelige forslaget i kommunen gikk ut på å stenge fra klokken 01 til 05, men nå har de fulgt oppfordringen fra helsevesenet.

Tall fra Oslo skadelegevakt viste at det ble registrert 421 elsparkesykkelskader i juni.

57 prosent skadet seg i tidsrommet 23.00–05.00. 55 prosent av alle som skadet seg i helgene, var alkoholpåvirket.

Johansen sier det har gjort inntrykk at legevakten har vært så tydelige, og at utleieaktører har registrert svært omfattende fyllekjøring nattetid.

Byråden for samferdsel og miljø, Sirin Stav, sier at deres sterke oppfordring er at alle utleieaktørene nattestenger nå, selv om ikke forskriften trer i kraft før etter sommeren. Oppfordringen gjelder også opprydding av feilparkerte elsparkesykler.

– Vi tror dette er et stort steg i retning til å få et ryddigere bybilde og fri ferdsel for alle. Ikke minst gjelder det for svaksynte, eldre, rullestolbrukere og dem med fremkommelighetsutfordringer, sier Stav til Aftenposten.

Hun forteller at det nå blir en fordeling av elsparkesykler i byen, som blant annet fører til at det blir maksimalt 1200 elsparkesykler innenfor ring 1. Kun 15 prosent av utleieaktørenes elsparkesykler kan være innenfor ring 1. 40 prosent kan være mellom ring 1 og 2. Det er lignende begrensninger innenfor og utenfor ring 3.

Enkelte utleieaktører innførte nattestengt i forrige uke. I deler av døgnet ble det også innført lavere fart på elsparkesyklene.

Den store aktøren Voi har imidlertid ikke villet stenge elsparkesyklene om natten.

I høringsnotatet påpekes det at private elsparkesykler og andre private kjøretøyer ikke er omfattet av forskriften.