Stenger elsparkesyklene fra klokken 23 i Oslo

Elsparkesyklene blir stengt fra klokken 23 til 05 i Oslo fra august. Antallet blir også nedskalert til 8000 totalt i byen.

13. juli 2021 11:16 Sist oppdatert nå nettopp

Byrådet har bestemt dette i et møte tirsdag formiddag. Der skulle forskrift om «utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Oslo kommune» diskuteres.

VG meldte først at elsparkesyklene nattestenges fra kl 23.00 til 05.00 hver dag hele uken fra august. Denne opplysningen har også Aftenposten fått bekreftet.

Det blir også et kraftig kutt i antallet elsparkesykler. Aftenposten får opplyst at det blir maks 8000 elsparkesykler til utleie i Oslo fra august.

I høringsnotatet til saken beregnet kommunen at det vil bli 30 000 elsparkesykler i Oslo i sommer.

Elsparkesyklene i Oslo er blitt heftig diskutert i Oslo de siste månedene. Det ble i høringsnotatet til forskriften beregnet at antallet elsparkesykler i Oslo vil komme opp i 30 000 denne sommeren. Det er nesten en dobling fra fjoråret.

Overleger ved Ullevål sykehus og skadelegevakten i Oslo etterlyste nylig nattestengt fra klokken 23.00 til 05.00. Bakgrunnen var mange alvorlige skader og så mange skader at det er blitt en belastning for helsevesenet.

Skadetallet har også vært høyest mellom kl 23 og midnatt. Det opprinnelige forslaget i kommunen gikk ut på å stenge fra klokken 01 til 05, men nå har de fulgt oppfordringen fra helsevesenet.

– Mange ulykker skjer mellom kl. 23 og midnatt, og da bør man ikke ha tilgang til denne type leketøy. Vi ser det påvirker skjebnen til folk, og det er en belastning for helsevesenet, sa overlege Pål Aksel Næss under en pressekonferanse forrige uke.

Tall fra Oslo skadelegevakt viste at det ble registrert 421 elsparkesykkelskader i juni.

57 prosent skadet seg i tidsrommet 23.00–05.00. 55 prosent av alle som skadet seg i helgene, var alkoholpåvirket.

Situasjonen fikk byrådsleder Raymond Johansen til å tordne mot uvettig kjøring og utleieaktører.

Flere organisasjoner har også tatt til orde for strengere regulering.

Enkelte utleieaktører innførte nattestengt i forrige uke. I deler av døgnet ble det også innført lavere fart på elsparkesyklene.

Den store aktøren Voi har imidlertid ikke villet stenge elsparkesyklene om natten.

I høringsnotatet til forskriften skrev kommunen blant annet at «manglende lovmessig regulering avbruk og antall elsparkesykler har medført at Oslo er blant Europas største marked for elsparkesykler, målt i antall turer».