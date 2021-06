For første gang deltok en forsvarssjef i Pride: - Det minste jeg kan gjøre

For første gang deltar en norsk forsvarssjef i Pride-paraden. Foto: Terje Pedersen / NTB

Koronarestriksjoner gjør årets Pride-parade i Oslo mindre enn vanlig. Eirik Kristoffersen er Norges første forsvarssjef som deltar: - Neste år håper jeg vi er mange hundre.

26. juni 2021 15:56 Sist oppdatert 11 minutter siden

Mange publikummere med regnbueflagg hadde møtt opp langs Karl Johans gate lørdag for å få med seg årets Pride-parade. Blant de som deltok i paraden var Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Han synes det er viktig å vise at Forsvaret støtter mangfold og inkludering.

– Det skulle bare mangle at folk kan stå frem som den de er og ikke føle noe press på å holde det skjult. Også i Forsvaret, sier Kristoffersen.

– Flere var uenig i at jeg deltok, det står ikke jeg for

Årets parade ble også strømmet digitalt, med flere innslag fra gjester i tillegg til video av bilene som fraktet paraden gjennom Oslo sentrum.

På grunn av koronasituasjonen fikk ikke alle som ønsket deltatt i paraden, som tradisjonelt pleier å starte på Grønland i Oslo den siste lørdagen i juni. Til neste år håper forsvarssjefen at de kan stille mannsterke. Han har fått tilbakemeldinger fra flere i Forsvaret som skulle ønske de kunne være med på markeringen.

– Vi setter verdiene våre som øverste prioritet i Forsvaret. De verdiene er respekt, ansvar og mot. Da må vi ha respekt for at folk er folk, og at de har mot til å si ifra, sier Kristoffersen.

Forsvarssjef general Eirik Kristoffersen deltar i Pride Parade i oslo sentrum lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

For forsvarssjefen var det en selvfølge å delta i markeringen. Til tross for at han har fått tilbakemeldinger om at ikke alle synes Forsvaret bør delta. Det er han uenig i.

– Flere var uenig i at jeg deltok, det står ikke jeg for. Det minste jeg kan gjøre som forsvarssjef er å vise at det er forskjellige folk bak uniformen.

Ble tatt godt imot

I tillegg til gateparaden ble det også holdt en båtparade med regnbuepyntede båter i indre Oslofjord. Den startet ved Kongen, gikk rundt Hovedøya, Bleikøya, forbi Sørenga, Rådhusplassen, Tjuvholmen og tilbake til Kongen.

Kristoffersen opplever at Forsvaret har kommet langt når det gjelder å inkludere folk med ulik legning og identitet. Slik var det ikke da han startet i 1988. De som nå står frem blir som oftest godt tatt i mot, mener han.

– Men mange kvier seg for å stå frem til tross for at vi har kommet i 2021, og da må jeg vise at det er ok.

Forsvarets deltagelse ble også satt pris på av publikummerne og de andre som deltok på markeringen.

– Jeg fikk veldig mange invitasjoner til fest fra deltakerne etter paraden. Men tror jeg skal avslutte kvelden med fotball, avslutter han.