Disse kan bli Årets osloborger 2020

Aftenpostens lesere har nominert kandidatene. Nå kan du stemme på din favoritt.

Aftenpostens lesere har nominert Unnur Sande, Espen Rostrup Nakstad, Solveig Levin, Alto Braveboy, Amina Sahan og Øivind Due Trier som kandidater til Årets osloborger.

For noen uker siden startet Aftenposten jakten på menneskene som fortjener en utmerkelse for sin innsats for Oslo i 2020. Alle kandidatene til Årets osloborger presenteres nå i en stor intervjuserie.

Årets osloborger skal være «en ildsjel som har beveget seg utenfor eventuelle stillingsinstrukser. En person som bruker tid og krefter på å gjøre hverdagen litt bedre for sine medmennesker. En som har gjort byen enda litt bedre å leve i.»

Aftenpostens lesere har sendt inn en rekke forslag til hvem de mener fortjener prisen. De som nå er nominert, er blitt pekt på av leserne, i tillegg til at de er blitt vurdert av Aftenpostens egen jury.

Fakta Disse er blitt kåret til Årets Osloborger tidligere: 2004: Finn Abrahamsen

2005: Vibeke Omberg

2006: Wenche Foss

2007: Gunnar Sønsteby

2008: Kåre Stølen

2009: Arild Knutsen

2010: Hanne Kristin Rohde

2011: Fabian Stang

2012: Bengt Eriksen

2013: Christian Ringnes

2014: Frode Kyvåg

2015: Mohsan Raja

2016: Solveig Ude

2017: Mohamed Fariss

2018: David Adampour

2019: Eline Thorleifsson Vis mer

Solveig Levin

Solveig Levin sammen med sin datter, Mona Levin. Foto: Espedal, Jan Tomas

Hun er et viktig tidsvitne i et år med økende antisemittisme. Levin klarte å flykte til Sverige under andre verdenskrig, men måtte leve videre med tapet av familie, venner og et helt jødisk samfunn i Oslo. Hun har overlevd to verdenskriger, holocaust og en kald krig. Levins historie er viktig, og hun er et menneske som alle burde lære om på skolen. Der andre ville ha gitt opp, fortsatte Solveig Levin. I desember blir hun 106 år.

Espen Rostrup Nakstad

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Bjørge, Stein

Koronaen kom til Norge. Alle følte på usikkerhet. Det ble mye byråkratisk prat. Plutselig sto han der og snakket til oss på et språk vi alle forstår. Espen Rostrup Nakstad har guidet både Oslo og Norge gjennom pandemien med trygghet og faglig pondus. En stødig, folkelig og ryddig person i en krevende tid. Nakstad er kunnskapsrik og inngir tillit. Han når ut til oss vanlige folk uten å være dømmende. Nakstad er en suveren kommunikator.

Unnur Sande

Unnur Sande startet Vega Scene. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Unnur Sande har som gründer, startet Vega Scene. Dette er et dypt savnet kulturtilbud i form av en kino som ikke styres av filmers kommersielle potensial, og et teatertilbud som skiller seg fra institusjonsteatrenes. Vega Scene, som eies av stiftelser, har bidratt til å løfte området rundt Hausmania ved Akerselva, samtidig som stedets kulturelle viktighet anerkjennes og beholdes. Sande har jobbet utrettelig for å bygge opp et unikt kulturhus fra bunnen. En bragd som fortjener anerkjennelse.

Øivind Due Trier

Øivind Due Trier er en ildsjel i nærorienteringen Stolpejakten. Foto: Bjørge, Stein

Da koronaåret satte inn med lockdown og begrensede muligheter for fysisk aktivitet innendørs og i organisert form, strømmet tusenvis av nye stolpejegere ut for å jakte på stolper i Stolpejakten. Oslos største arrangør er Nydalens Skiklub, der Øivind Due Trier har vært primus motor i mange år. I år har ca. 30 000 mennesker brukt Stolpejakten aktivt og plukket stolper fra Bygdøy til Langsetløkka, fra Tøyen til Skøyen. Kanskje det har bidratt til bedre folkehelse – koronaen til tross.

Amina Sahan

Amina Sahan er primus motor i Nøkkel til byen. Foto: Privat

Sahan er nominert for sitt arbeid med Nøkkel til byen. Dette er et såkalt outreach-prosjekt som ønsker å sette i gang samtaler mellom norske kunst- og kulturinstitusjoner og de gruppene som besøker dem sjelden. Primus motor Sahan arrangerer workshops på skoler, biblioteker og fritidsklubber. Slik jobber hun mot fremtidig representasjon og mangfold i kulturlivet. Det er også med på å gi flere muligheter for ungdom med flerkulturell bakgrunn.

Alto Braveboy

Alto Braveboy. Foto: Siri Øverland Eriksen

Braveboy brenner for barn og ungdom i Gamlebyen gjennom sitt arbeid i GSF – Gamlebyen sport og fritid. GSF er en ideell organisasjon drevet av barn og voksne i bydelen og har eksistert siden 1999. Han er en av ildsjelene som har lagt ned utallige timer med frivillig arbeid de siste 20 årene for å bygge opp aktivitetsparken. Den rommer blant annet skatepark, sykkelverksted, kulturhus og en stor lekepark. Arbeidet de gjør, er viktig for by- og oppvekstmiljøet i Gamlebyen.