Klart for kald drømmehelg Østlandet

Skiforeningen anbefaler varmt tøy i sekken og noe godt i termosen. Alt er klart for nok en drømmehelg i Oslo-området.

Isen kan være et godt alternativ til skitur i Marka. Foto: Olav Olsen

Nå nettopp

Meteorologene lover klarvær og godt med kuldegrader lørdag, søndag og godt inn i neste uke.

– Det kan nok bli noe frostrøyk nær åpent vann, ellers ser det klart ut, sier statsmeteorolog Haldis Berge.

Hun ser heller ikke bort fra at solen kan gi litt varme midt på dagen.

– Fredag kom det opp i 5,5 kuldegrader midt på dagen. Både om morgenen og da det nærmet seg kveld sank det til minus ti, sier hun.

– Med andre ord ser det ut til å bli en bra vinterhelg rundt Oslo.

Koronaproblemer

Koronatiltakene kan gjøre det vanskelig å få maksimalt ut av helgen. Ruter ber folk om å ikke reise med buss og bane om det ikke er strengt nødvendig. De siste helgene har det vært kaotiske forhold på parkeringsplassene ved de mest populære utfartsstedene.

Det er dårlig nytt for byens skiløpere. For Nordmarka er på sitt beste om dagen. Da mildværet herjet i lavlandet rundt Oslo for en uke siden, falt all nedbøren som snø i høyden. Enkelte steder er det opp mot 150 centimeter.

Siden har Skiforeningens løypebaser jobbet på spreng med å rydde løypene. Fortsatt hender det at trær brekker over løypene. Men nå begynner også noen av de flotteste scooterløypene å bli klare.

Fredag ble løypa til Oppkuven kjørte opp. Foto: Per Gulbrandsen/Skiforeningen

Foreningens kommunikasjonssjef Trine Rom Giving sier at det er lurt å sjekke på nettet om man planlegger tur til en markastue. Det varierer hvilke tilbud de har.

– Så et godt råd er å ha med varme klær i sekken, og noe godt på termosen, sier hun.

Utenfor Høvik er det merket opp skøyteløyper. Foto: Olav Olsen

– Kom dere ut!

Kommunikasjonssjefen er enig i at det kan bli vanskelig å komme seg ut på ski, med de restriksjonene som gjelder nå.

– Da er oppfordringen til alle å komme seg ut uansett. Finn på noe i nærområdet.

Tordag sjekket Aftenpostens fotograf isen på Vestfjorden i Bærum.

Da var allerede de første skøyteløperne på vei utover.

Men fredag kveld gikk alarmen, nødetatene rykket ut til Fornebu. Det var frykt for at noen hadde gått gjennom isen. Etter kort tid ble aksjonen avsluttet, hverken helikopter eller droner fant noen råk.

Det var uansett en påminnelse om å være forsiktig.