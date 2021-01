Raymond Johansen: – Vi er veldig avhengige av tre ting nå

Byrådslederen om kampen mot det muterte viruset.

26. jan. 2021 06:22 Sist oppdatert nå nettopp

Han var egentlig godt i gang med å planlegge gjenåpningen av hovedstaden. Etter nesten tre måneder med sosial nedstenging pekte endelig alle pilene i riktig retning. Byrådet skulle prioritere barn og unge. Hverdagen deres skulle bli mer normal.

– Det er ingen ting vi heller vil. Folk er slitne nå, sier byrådslederen.

Så fikk Folkehelseinstituttet (FHI) svaret på nesten tre uker gamle prøver fra et sykehjem i Nordre Follo. Da var det bare å kaste om på alle planer. Plutselig fikk Oslo på noen områder de strengeste tiltakene under hele pandemien.

– Vi er veldig avhengig av tre ting nå, sier Johansen, og utdyper:

1. Analysekapasiteten

Det kan virke som et stort paradoks: Samtidig som Oslo er helt nedstengt, så vet ingen om mange av byens innbyggere er smittet av det ekstra smittsomme, muterte viruset.

– Derfor er jeg veldig tydelig på at analysekapasiteten må styrkes. Vi må finne ut om vi har bærere av det muterte, britiske viruset. Vi må få en klar indikasjon om det finnes her, sier Johansen.

Kanskje er villsmitten med den nye mutasjonen stor, det vil si at mange er smittet uten å vite hvem de ble smittet av. Kanskje er det nesten ingen villsmitte i det hele tatt.

Det store problemet nå, er at det tar flere uker før kommunene får svar på prøvene de sender til grundigere analyse hos FHI. Dette er helt uholdbart, mener byrådslederen.

– Det går ikke å holde denne føre var-strategien i ukevis hvis vi ikke ser en økning i smitte. Det er umulig å forsvare og kommunisere. La oss bruke denne uken til å få oversikt, sier Johansen.

FHI skal nå få hjelp av Oslo universitetssykehus til å analysere flere prøver gjennom en såkalt sekvenseringsprosess, ifølge NRK. Sykehusets kraftigste analysemaskin kan håndtere 800 prøver om dagen.

Johansen åpner for å lette på tiltakene hvis smittetallene holder seg nede, selv om det oppdages flere tilfeller av det muterte viruset i byen.

– Så lenge vi har kontroll på det, så vil det være tilstrekkelig. Det har vært i Oslo siden desember, men til nå har det vært kjente smitteveier.

2. Vaksinasjonsstrategien

Det andre punktet Ap-politikeren mener er avgjørende, er vaksinasjonsstrategien.

Akkurat nå fordeles vaksinene til kommuner i hele landet, selv de som ikke har hatt et eneste smittetilfelle det siste året.

Johansen vil at Oslo-regionen, episenteret gjennom hele pandemien, skal prioriteres i mye større grad.

– Jeg kommer fortsatt til å spørre og være tydelig på det. For meg virker det mest logisk på alle måter. Du må putte på vann der det brenner.

– Har du fått noen nye signaler på at FHI vil endre strategi og lytte til deg?

– Nei, det har jeg ikke gjort.

Johansen sier at Oslo nå har kapasitet til å sette 110.000 vaksiner i uken.

FHI-overlege Preben Aavitsland sier at det er en helhetlig vurdering som avgjør om strategien endres.

Han vil ikke spekulere i sannsynligheten for at Johansen får viljen sin. For situasjonen endrer seg raskt. Det kan være vanskelig å vite hvilke kommuner som kan trenge flere vaksiner, og hvilke kommuner som kan klare seg med færre.

– Vi vet ikke om vaksinasjon kan påvirke smittespredningen, fortsetter Aavitsland.

– Det tar tid å oppnå den nødvendige beskyttelsen, og andre tiltak kan virke mye raskere.

3. Kampen mot importsmitte

Raymond Johansen har lenge ment at Regjeringen må gjøre mer for å hindre at noen tar med seg smitte fra utlandet til Norge.

Hovedstaden er spesielt sårbar, det er dit mange skal. Han er glad for at Regjeringen nå har innført strengere krav til testing på grensen.

– Det er bedre enn det var, men vi er ikke helt trygge på dette. Jeg setter alltid mange spørsmålstegn ved om unntakene er tydelige nok. Dette er veldig viktig, sier Johansen.

Han legger til at all smitte i utgangspunktet er importert.

For en storby som Oslo, er det også mye å lære av å se til utlandet. Den planlagte gjenåpningen, skulle være gradvis og kontrollert.

Johansen vil for all del unngå tabben Irland gjorde mot slutten av fjoråret. De var lenge ett av landene i Europa med lavest smitte. Så skulle de gjenåpne.

– De ble overivrige før jul og opplever nå en massiv smittespredning. Statsministeren kalte det en tsunami. Men det er jo fullt mulig å han kontroll hele veien. Vi vil bruke tiden. Dette er en føre var-nedstenging, for å slå ned det muterte viruset.