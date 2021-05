Ruter om drømmehelgen: – Finn andre steder enn Huk og øyene

Sommervarmen treffer Oslo samtidig som byen åpner opp. Det resulterer i store mengder utepils, grilling, bading – men også et snev av bekymring.

Det kan bli folksomt på Huk når sommervarmen endelig slår inn over Oslo de neste ti dagene. Dette bildet er fra 2. pinsedag i fjor. Foto: Erik Johansen / NTB

47 minutter siden

Ruter sier de forventer storinnrykk på båter og busser til helgen. De setter derfor inn ekstra vektere både på Rådhusbrygga og Huk.

Når samfunnet åpner opp, er det naturlig at også mobiliteten øker, sier pressesjef i Ruter, Øystein Dahl Johansen. Han har stor forståelse for at folk har behov for å komme seg ut og nyte finværet, men har en klar oppfordring til Oslos innbyggere:

– Vis hensyn, hold avstand og bruk gjerne munnbind.

Med andre ord: Følg de smitteverntiltakene som vi nå er blitt så vant til. Ikke glem pandemien. Johansen ber også folk om å utvide horisonten og finne andre steder enn Huk og øyene.

– Prøv å finne en liten strand eller utfartsområde som ikke alle skal til. Og ikke reis samtidig som resten av Oslo.

Ruter har ikke satt opp ekstra avganger for helgen, men opplyser at de allerede kjører med full kapasitet.

Sommertemperaturer

I hovedstaden er det allerede sommertemperaturer, og strålende solskinn. Ifølge meteorologene skal det vare i minst en uke.

– Det blir mye sol og veldig fint på Østlandet en uke frem i tid. Det er helt sikkert, sier statsmeteorolog Unni Nilssen.

I uken som kommer tilsier prognosene at temperaturene vil ligge på 20-tallet, og til 25 grader på de luneste stedene.

Akkurat nå er det fint over hele Sør-Norge, helt opp til Trondheim. Det er temperaturer over 20 grader både på Vestlandet og i Trøndelag.

Ifølge meteorologen kommer finværet også nordover til Finnmark og Troms mot slutten av helgen. På Vestlandet og Sørlandet kan det bli noe forbigående nedbør onsdag.

På Østlandet varer solen frem til neste helg.

– Da er det er noe rusk som lurer. Fortsatt er det litt usikkert, men finværet på Østlandet kan være slutt da, sier meteorologen.

Pekefinger fra Høie

Onsdag denne uken åpnet Oslo skjenkekranene etter et halvt år med forbud. På landsbasis ble skjenketidene utvidet til midnatt og matserveringspåbudet ved skjenking ble fjernet fra torsdag av.

Også helseminister Bent Høie er ute med en liten advarsel før drømmehelgen. Han advarer mot å glemme de grunnleggende koronareglene i gjenåpningsrusen.

– Kald pils i solen har ofte veldig hurtig effekt, og meteren har en tendens til å bli litt kort når promillen blir høy, sier Bent Høie til NTB.

– Planlegg for at du klarer å holde meteren gjennom hele kvelden, sier han.