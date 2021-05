Slik blir nye Majorstuen stasjon. Nå er beslutningen tatt.

Et av landets største knutepunkt legges under bakken, men ikke i flere etasjer. Målet er at milliardprosjektet skal stå ferdig samtidig som Fornebubanen.

Slik har Sporveien visualisert at den nedgangen til den nye, underjordiske stasjonen kan bli. Foto: Sporveien / Moh arkitekter

Majorstuen er fra før av et av Oslos travleste knutepunkt. Her møtes flere trikkelinjer, bussen langs ringveien og alle T-banens linjer.

Om noen få år skal knutepunktet få langt mer trafikk. I 2027–28 skal den 8 kilometer lange Fornebubanen stå klar. Den skal kobles på resten av T-banenettet nettopp her.

Da skal også nye Majorstuen T-banestasjon være ferdig bygget. Det er i alle fall målet. Uten ny stasjon kan ikke Fornebubanen tas i bruk.