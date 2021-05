Neste uke åpner utelivet i Oslo igjen. Så strenge blir reglene.

Det blir skjenkestans kl. 22, men ikke spiseplikt - bortsett fra den aller første dagen.

Oslo-byrådet med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i spissen annonserte en rekke lettelser fredag ettermiddag. Foto: Terje Pedersen, NTB

21. mai 2021 13:59 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag 26. mai kan serveringsbransjen i Oslo åpne dørene igjen. Trinn 2 i gjenåpningsplanen for hovedstaden innføres. Det slo byrådet fast på en pressekonferanse fredag.

– Dere har hatt det tøft i lang tid nå. Å stå uten jobb er tøft. Dere som driver steder, har fortvilet forsøkt å ikke bukke under, sa næringsbyråd Victoria Evensen (Ap).

Oslos restauranter og utesteder har holdt helt stengt siden 2. mars i år. Full skjenkestans ble innført 10. november i fjor. Når det forsiktig åpner igjen, blir det med svært strenge regler.

De statlige reglene sier at alkoholserveringen må slutte kl. 22 og stedene stenge kl. 22.30.

«En begrensning til kl. 22.00 vil begrense festelementet. Skjenking i seg selv vil medføre at flere møtes, men på denne måten i smittevernfaglige trygge omgivelser med god kontroll», påpeker byrådet i gjenåpningsplanen sin.

Flere egne Oslo-krav

Oslo kommune utarbeidet i fjor høst en 15 siders veileder for serveringsbransjen. I hovedsak er det denne som fortsatt gjelder. Dette er de viktigste kravene:

Steder som vil skjenke alkohol, må registrere seg hos Næringsetaten på nytt.

Hvert sted må utarbeide en skriftlig risikovurdering for smittevern.

Ansatte må ha munnbind når de er i publikumsområder. Gjester må normalt bruke munnbind alle andre steder enn ved bordet.

– Dere skal ha gode rutiner for renhold, formanet næringsbyråd Evensen i tillegg.

På toppen kommer de statlige kravene. All servering skal skje ved bordene, ikke i baren. Gjester får ikke lov til å stå. Det må være minst én meters avstand mellom bord. Det må også legges til rette for at gjester ved et bord, men som ikke tilhører samme husstand, kan holde én meters avstand til hverandre.

I fjor høst, før tørrleggingen, var serveringsbransjen svært kritiske til det siste. Det reduserte kraftig kapasiteten på de minste stedene kraftig.

Det blir heller ingen forskjell på ute- og inneservering. Det er like regler overalt.

Spiseplikt i én dag

I vår valgte stortingsflertallet å overkjøre regjeringen. Stortinget ønsket ikke en nasjonal tørrlegging. I stedet slo politikerne fast at alkoholservering skal være mulig i tilknytning til matservering.

Spiseplikten oppheves imidlertid 27. mai, annonserte statsminister Erna Solberg (H) noen timer før byrådets pressekonferanse. Det skaper en pussig situasjon hvor det blir spiseplikt i én dag i Oslo – før kravet forsvinner.

De som ønsker seg mer fest, må imidlertid vente en stund. Skjenking til midnatt kommer først i trinn 4 av gjenåpningen av Oslo. Byrådet har ikke sagt noe om når de tror trinn 3 eller 4 kan innføres.

Før serveringsstedene stengte, hadde Oslo kommune et strengt kontrollregime. Det skal i gang igjen nå.

– Det er i vår felles interesse å holde disse tilbudene åpne. Jeg har en oppfordring til dem som nå skal gå ut: Vær trygge og gode gjester, sa Evensen.