Et flertall blant de eldre mener Marka-syklistene tar for lite hensyn

Både syklister og turgåere ønsker seg bedre tilrettelegging for syklister i Oslos skogsområder.

Haakon Skaar driver med utforsykling i Marka. Han er ute så ofte han kan. – Vi har holdt på lenge, og er opptatt av å vise hensyn til andre brukere i Marka, sier han, og presiserer at han ikke kjører på blåmerkede stier. Foto: Morten Uglum

For Oslofolk har Marka vært et etterlengtet fristed det siste året. Så mange som to av tre Osloborgere sier Marka har vært viktig for dem under koronapandemien. Det viser en ny undersøkelse fra Oslo kommune.

I undersøkelsen «Osloborgernes bruk av Marka i 2021» har 7462 Osloborgere over 18 år svart på spørsmål om hvordan de bruker Oslo-skogene og hva som skal til for at de skal bruke dem mer.

Rapporten viser også at konfliktene mellom ulike grupper i Marka vedvarer.

Mer enn én av tre mener syklister med høy fart tar for lite hensyn. Særlig er de eldste misfornøyd med de forbipasserende på to hjul. Rett over halvparten av de spurte Oslo-innbyggerne over 60 er «svært» eller «ganske enig» i at syklistene er for hensynsløse.

Undersøkelsen, som er utført av Kantar, er mer omfattende enn tidligere undersøkelser. Andelen misfornøyde med syklister i Marka har vært stabil siden 2011.

Syklister: – Opptatt av å vise hensyn

Aftenposten møtte to ihuga syklister på Frognerseteren fredag formiddag.

Haakon Skaar og Stian Reiersen ønsker seg flere tilrettelagte traseer for syklister. – Problemet er at det ikke er tilrettelagt nok, sier de. Foto: Morten Uglum

De to, Stian Reiersen og Haakon Skaar (31), forteller at de av og til får uvennlige blikk fra turgåere når de får øye på syklene deres.

– Spesielt fra den eldre generasjon. Men vi har holdt på lenge og er opptatt av å vise hensyn til andre brukere i Marka, påpeker de to, som sykler så ofte de kan.

– Sykling er en viktig hobby, spesielt nå under koronaen, sier Reiersen.

Undersøkelsen sier dette om Marka-syklistene:

Rundt én av tre av Markabrukerne oppgir at de sykler på turveier/skogsbilveier i Marka.

Én av fire sykler på stier og/eller i terrenget.

Under halvparten er fornøyd med tilrettelegging for sykling på turveier i Marka (42 prosent).

Fulle parkeringsplasser midt i uken

Årets undersøkelse viser at mange av oss bruker de store naturområdene i og nær byen.

85 prosent svarer at de bruker Marka en gang i året eller oftere.

73 prosent bruker Marka seks ganger i året eller mer.

At trykket på Marka har tatt seg opp det siste året, merker også Jan Gunnar Knudsen (77).

– Denne parkeringsplassen fylles opp på to timer, spesielt fra 11.30-tiden på tirsdager, onsdager og torsdager. Det er definitivt flere som bruker Marka nå under koronaen enn før, sier Knudsen, som går tur med hunden Benjy i Nordmarka daglig.

Han synes ikke det er spesielt plagsomt med syklister i Marka, men han opplever ofte at syklister kommer brått på. Han har derfor ett ønske:

– Bruk ringeklokken.

Jan Gunnar Knudsen går tur med hunden Benjy i Marka daglig. Han har merket seg at flere har brukt Marka det siste året enn tidligere. Foto: Morten Uglum

Misfornøyd med sykkelsti

I undersøkelsen svarer én av fem at det er behov for å tilrettelegge bedre for stisykling i Marka.

– Problemet er at det ikke er tilrettelagt nok. Vi ønsker oss flere traseer tilrettelagt for stisykling, sier de to syklistene, som holder seg unna blåmerkede stier når de setter utfor i terrenget.

Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) svarer dette på spørsmål om hun vil foreta seg noe for å tilrettelegge bedre for stisykling i Marka:

– Vi ser alltid etter måter vi kan vurdere tilrettelegging for ulike typer aktiviteter i Marka på en skånsom måte for andre brukergrupper og naturen, og stisykling er intet unntak, skriver hun i en e-post.

Byråden fremhever at kommunen allerede samarbeider med ulike aktører for å tilrettelegge for sykling i Marka. Skiforeningen og kommunen arbeider med å skilte hovedrutene for sykkel i Marka, påpeker hun.

Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg lover at det arbeides for syklistene i Marka. Foto: Olav Olsen

Fakta Noen av svarene fra Markaundersøkelsen: To av tre (66 prosent) mener Marka har betydd mye for dem under koronapandemien.

Åtte av ti (79 prosent) ønsker å bruke Marka mer.

Fire av ti oppgir at de bruker Marka én gang i uken eller oftere.

Fem prosent av Oslos befolkning oppgir at de bruker Marka omtrent daglig. Opp mot 64.000 innbyggere i Oslo ble invitert til å svare på undersøkelsen. 7462 svarte på undersøkelsen, som ble utført av Kantar på e-post. Kilde: «Osloborgernes bruk av Marka i 2021», Kantar Vis mer

MDG-Berg vil ikke ha mer parkering

Én av fire svarer at bedre parkeringsmuligheter og bedre kollektivtilbud trengs for å bruke Marka mer. Bymiljøetaten vil se på om det er mulig å gjøre forbedringer enkelte steder i lys av denne undersøkelsen. Men ifølge Berg foreligger det ingen planer om å etablere nye utfartsparkeringer.

– Vi opplever at det på de mest travle utfartsdagene er et umettelig behov for parkeringsplasser i og ved Marka. Men å dimensjonere utfartsparkeringene for de aller største utfartsdagene vil gå på bekostning av viktig natur og dyreliv, og det ønsker vi ikke, skriver Berg.

Minst fornøyd er Marka-brukerne likevel med toalettfasiliteter i Marka. Mer enn én av fem er misfornøyde med toalettfasiliteter ved utfartssteder og i Marka, samt søppelhåndtering/antall søppelkasser.

Berg kan blant annet friste med flere toaletter, grill- og bålplasser, bord og benker. Byrådet ser nå på om det er mulig å forbedre toalettforholdene ved inngangen til Marka. Bogstad badeplass og ved Øvresetertjern skal få toaletter i år.

Noen synes også det er et problem at folk går på beina i skiløypene. Det er flere eldre enn yngre som er enige også i denne påstanden.

Solid vinter trakk folk til skogs

Det er flere måter å måle bruken av Marka på. Sindre Engh i Geo Tek har sett på Telias mobilitetsdata. Ifølge disse dataene var den mest populære dagen i vinter 16. januar, med 14.000 mennesker i området rundt Kikut. Den dagen var Engh selv ute og gikk.

– Det var en kald, men solfylt dag. Og på deler av turen gikk jeg nærmest i kø, forteller Engh.

At flere har brukt Nordmarka mer denne vinteren enn forrige vinter, handler også om at det har vært gode skiforhold. Fjorårets vinter var kort og dårlig.

Ifølge mobildataene som Engh har hentet inn, var det tre ganger mer folk i Marka den dagen i år enn i 2020, ca. 5000 søndag 19. januar.