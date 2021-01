På isen for første gang på ti år: «Å-hå-hå, så deilig»

Thijs Timmerman (35) klarte ikke holde seg. Men er isen trygg?

Thijs Timmerman og sønnen Stijn tester jern på Sognsvann. Foto: Morten Uglum

Bjørn Egil Halvorsen Journalist

Kari Mette Hole Journalist

Nå nettopp

Først noen prøvende, skliende meter utover Sognsvann med støvler på. Tykt nok? Så kaver Thijs Timmerman fra den stolte skøytenasjonen Nederland seg tilbake på land. Støvlene byttes raskt ut med jern under føttene.

Det er ti år siden sist han fikk anledning til å gå på skøyter på naturis. Nå klarer han ikke å holde igjen.

– Jeg har gått på kunstis, som Frogner stadion. Men det er ikke det samme. Når forholdene er som nå ... Da får man isfeber!

Noen få andre sjeler har våget seg ut på Sognsvann denne formiddagen. Nær land. For sikkerhets skyld.

Men er det trygt?

Lars Erik Halvorsen sjekker isen med pigger og forsiktige skritt med sko. Timerman og sønnen har tatt steget helt ut. Foto: Morten Uglum

– Utfordringen på Sognsvann er at det ligger et tynt snødekke som gjør det vanskelig å vurdere isen. Vi vet at det er varierende istykkelse og skøyteforhold, sier isvarsler Kjetil Melvold ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Han har akkurat kommet fra skøytetur selv da vi ringer ham lørdag ettermiddag.

NVE anbefaler at isen er minst ti centimeter tykk før man ferdes og går på skøyter på den.

Les også Vi så etter kaos. Vi fant fornuft i Oslo-marka og på T-banen.

På Sognsvann viste målinger for et par dager siden istykkelse på rundt fem centimeter. Men med kulden som har vært de siste dagene, tror Melvold det meste av den lille innsjøen i Oslomarka har minst ti centimeter tykk is.

– Så jeg tror Sognsvann bør være innafor nå, sier isvarsleren.

Det er likevel et par ting du bør være obs på når du beveger deg ut på frosset vann.

Kjetil Melvold forklarer:

Du bør unngå bekkeos , som er de områdene der bekken renner ut. Der kan det være dårlig is. Sognsvann har for eksempel to av disse.

En annen ting å passe seg for, er sørpeis . Når snøen legger seg på isen, presses den ned slik at det kommer vann opp og det blir en blanding av snø og is.

Sørpeisen er melkeaktig hvit, mens stålisen, som er frosset innsjøvann, er helt klar. Sørpeisen har dårligere bæreevne og bør være 15–20 centimeter tykk for å kunne ferdes på.

Islagt i Oslo

I Oslo og deler av Østlandet har vinterkulden kommet først den siste uken. Melvold sier det ennå er tidlig i isleggingen mange steder og dermed store variasjoner i hvor tykk og trygg is det er.

– Det er mye utrygg is på litt større vann. På innsjøer kan det måle ti centimeter ett sted, mens hundre meter unna kan det være mindre. Isen legger seg ikke på samme tid på store vann. Den begynner inn mot land og ser forskjellig ut utover, sier han og legger til:

– Men i Oslo har det meste begynt å bli islagt.

Et siste tips fra isvarsleren er å sjekke isforholdene der du er på nettsiden iskart.no, og å lese seg opp på sikker ferdsel på isen inne på varsom.no.