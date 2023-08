Kollektivet i Oslo fikk 522 svar på leieannonsen: – Det er jo også ubehagelig

Stor etterspørsel etter leiligheter i Oslo har ført til at det på kort tid har kommet hundrevis av forespørsler til et kollektiv i Oslo. Leieprisene har økt med 17% siden juli i fjor, og det er spesielt studenter som sliter med å finne bosted. Over 10.500 studenter står for tiden i kø for en studentbolig.