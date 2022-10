Politikere vil ha ny runde om bevaringskrav

Byantikvaren krever at tømmervegger ingen har sett, må bevares. Det kan koste beboerne millioner. – Absurd, sier lederen i Byutviklingsutvalget.

Beboerne kan få millionregning for at disse usynlige veggene skal bevares. Nå får de (her Lenegro Larheim og Elise og Filip Olafsson) politisk støtte.

9. okt. 2022 22:51 Sist oppdatert nå nettopp

– Her må noen ta til fornuften og snu!

Slik oppsummerer lederen i Byutviklingsutvalget i Oslo, James Stove Lorentzen (H), brannhistorien på Grefsen.

Sveitservillaen fra 1800-tallet brant i august i fjor. Den var nylig bygget om og inneholdt fem leiligheter. Svært lite av de originale materialene var bevart.

Men, som Aftenposten har fortalt, er villaen bevaringsverdig, og Byantikvaren mente at det var desto viktigere å bevare det lille som var igjen. I hovedsak dreide det seg om den såkalte laftekassen, den indre bærekonstruksjonen i tømmer.

– Ting som er dekket og ingen vil se, som en av beboerne bemerket.

Fakta Kjelsåsveien 51B Sveitservilla bygget som en del av kurbadet Grefsen sanatorium, som ble grunnlagt i 1858. Bygningen er sammen med resten av sanatorieområdet regulert til «spesialområde bevaring» og står på Gul liste Gul listeByantikvarens gule liste er «en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo». Dette er bygninger og miljøer en ønsker å bevare.. Den er ikke fredet. Bygningen ble bygget om til fem leiligheter i 2012–2016. Mange av de originale bygningselementene ble fjernet. I august 2021 startet en brann i andre etasje. Ifølge skaderapporten var bygningen «totalskadet» fra andre etasje og opp. Byantikvaren krever at alt som kan bevares, inkludert den usynlige bærekonstruksjonen, skal bevares. Forsikringen dekker bare en begrenset del. Vis mer

7 millioner ekstra

Men å rive det som var ødelagt, og samtidig bevare deler av konstruksjonen, viste seg komplisert og kostbart. Plutselig viste det seg at forsikringsselskapet Tryg bare ville dekke inntil 3 millioner kroner av ekstraregningen. Anslaget på ekstrautgiftene ble anslått til drøyt 7 millioner.

Etter en lang runde med saksbehandling, ble det klart rett før helgen: Plan- og bygningsetaten (PBE) støtter Byantikvaren. Alt gammelt som kan reddes, skal bygges opp igjen. Den usynlige tømmerkassen skal bevares.

Beboerne sitter allerede med lån på dyre leiligheter. De fortviler over å få en voldsom ekstraregning på toppen.

Bygningen fikk store indre skader i brannen og ble klassifisert som «totalskadet».

Urimelig og absurd

Men nå kommer politikerne på banen. James Stove Lorentzen (H) er krystallklar:

– Her gjør både Byantikvaren og PBE en helt feil vurdering, sier han.

Han understreker at det er viktig at bygget på utsiden må se ut som før. Men tømmerveggene som attpåtil er i dårlig forfatning, mener han må kunne rives.

– At enkeltpersoner må ut med millioner fordi Byantivaren er opptatt av vegger ingen ser, er ikke bare helt urimelig, men direkte absurd, sier han.

– Ingen har glede av disse veggene. Vi vil få en flott bygning på utsiden. Jeg mener virkelig at Byantikvaren bør bruke tiden på viktigere ting.

Også Mansoor Hussain (Ap) mener byråden bør se nærmere på saken.

Han viser til at dette er et helt spesielt tilfelle der det må kunne vises mer skjønn.

– Her har en håndfull familier opplevd noe så tragisk. Da må man se på hvordan prosessen kan bli bedre, sier han.

Ber byråden instruere

Bystyret har ingen formell rolle i denne saken. Men Lorentzen ber nå byråd Hanna Marcussen (MDG) komme på banen.

– Dessverre er ikke vi klageinstans. Men jeg appellerer til byråden om å ta til fornuften og instruere etatene til å snu i saken. Vi må stå på beboernes side her.

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, svarer i en SMS at hun ikke kjenner saken ut over Aftenpostens omtale. Men hun ser at beboerne er kommet i en vanskelig situasjon.

Hun vil mandag undersøke nærmere med de to etatene og komme tilbake med et svar.