Strålende sol, boller og glitrende nysnø: – Her er stemningen god, vettu!

Det er en god dag i Oslomarka.

Ved Kobberhaughytta søndag.

05.02.2023 14:46 Oppdatert 05.02.2023 14:57

Fra februar-løypene i Nordmarka rapporteres det om fantastiske forhold. Masse snø, masse folk og riktig så gode løyper.

– Det er full fart! Helt påskestemning. Folk sitter i solveggen og hygger seg, sier Erlend Birkeland, bestyrer på Kobberhaughytta.

Han har bakt som en villmann i dag og har nesten slått gamle rekorder. For to uker siden bakte han 650 boller.

– Og i dag har jeg nesten tangert rekorden. Jeg har bakt 600 boller, sier Birkeland og legger til:

– Det er nesten litt synd på deg som sitter inne på et kontor. Og på meg, som står inne på et kjøkken.

– Vi baker så lenge folk vil ha

Også på Ullevålseter er det fullt trøkk søndag.

– Ja, her er stemningen god, vettu! Masse mennesker, strålende sol og 8 centimeter nysnø, sier Birgitte Jensen, markahyttebestyrer, daglig leder og ikke minst bollebaker på den store og tradisjonsrike markahytta.

Jensen har 30 års erfaring fra Ullevålsæter på baken, og hun lover sitteplass til alle.

Slik så det ut på Ullevålseter søndag ettermiddag.

– Vi har to disker inne og to ute, for å holde køen nede. Vi har dekket mange bord og stoler ute, så alle skal få en sitteplass.

– Begynner vi å nærme oss en sesongrekord?

– Nei. Den hadde vi nok den lørdagen før den søndagen det regnet sånn. Men det er en god skisøndag, det er det.

– Det går i boller og vafler og noen supper. Kanelsnurr og skolebrød er mest populært, nå om vinteren.

– Hvor mange boller og vafler selger dere i dag, da?

– Det sier vi aldri bort. Men vi steker og baker så lenge som folk vil ha, sier Jensen, som holder godt på bedriftshemmeligheten.

– Men det blir ikke tomt?

– Det blir det ikke.

Ved Gørjahytta i Nordmarka nord.

Både i Oslo og i resten av landet har små og store forlatt sofaen og deltatt på «Kom deg ut-dagen» i regi av Den Norske Turistforening. De kaller dagen Norges nasjonale turdag.

– Kjempegod stemning med mange barn og voksne som har møtt opp, konkluderer generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang.

Han anslår at rundt 30.000 mennesker har deltatt på til sammen rundt 160 arrangementer. Selv var han ved Sognsvann og tror dagen kan være viktigere enn noen gang.

– Det er tydelig at mange er interessert i enkeltl friluftsliv. Folk har strammere økonomi og det er mindre penger til fritidsaktiviteter, sier Solvang.

En av vinterens beste skisøndager, her ved Gørjahytta i Nordmarka nord.

– Det kan bli regn

Nede i byen, på Meteorologisk institutt, kan vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad fortelle om lavt skydekke:

– Vi sliter litt med tåke og lave skyer her og der, og sånn blir det nok værende resten av dagen og inn i morgendagen. Det positive av det er at det ikke blir så kaldt, sier han.

– Men jeg ser for meg ganske mye skyer og ganske mye tåke i Oslo, Akershus og Østfold. Men tåken ligger nedenfor Nordmarka.

– Så det er bare til å komme seg ut?

– Ja. Ut og opp, sier meteorologen, som ikke tror mildværet fører med seg regn.

– Nei, jeg ser ikke for meg noe nedbør før onsdag eller torsdag. Men da er det såpass mildt at det kan bli regn.

– Så ... dét var den snøen?

– Ja, litt. Men hvis jeg kan driste meg til å se mot helgen, så får vi kanskje 7–8 grader. Og hvis det ikke blir mye skyer, så kan det bli fint. Men snøen får jo kjørt seg litt.