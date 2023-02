Furuset-skytingen: Pågrepet med automatvåpen i luksusbil

En mann i 40-årene erkjenner å ha skutt, men ikke at det var et drapsforsøk. Han ble tatt med et AK47 automatgevær.

Politiet jobbet på åstedet gjennom natten.

22.02.2023 09:35 Oppdatert 22.02.2023 09:48

Mannen er tidligere straffedømt, og er nå siktet for drapsforsøk.

– Jeg kan ikke si noe særlig mer enn at han bekrefter at han har vært der og skutt, men at det ikke var noe drapsforsøk, sier mannens forsvarer, Øystein Storrvik, til VG.

Skytingen skjedde rundt kl. 20.30 tirsdag kveld, og den siktede skal ha blitt stoppet på Romerike etter at politiet etterlyste både en Mercedes og en Tesla etter skytingen.

Ifølge NRK skal det ha blitt avfyrt minst fire skudd på stedet.

Politiet jobber med tekniske og taktiske etterforskningsskritt, og ifølge NRK ransaket de den pågrepne mannens bolig i natt.

Krimleder Bonnie Stokke på krimvakten i Oslo politidistrikt sier til Aftenposten at siktede ikke er avhørt, men at de forventer å gjennomføre avhør i løpet av dagen.

Forsvareren til siktede sier at hans klient vil utdype hvorfor han erkjenner å ha løsnet skudd men ikke drapsforsøk i det forventede avhøret senere i dag.

– Han kommer til å utdype hvorfor de møttes, og det som skjedde. Og så ligger det noe bak her som ikke er naturlig for meg å si noe om nå, sier forsvarer Storrvik til VG.

Storvik sier til VG at det skal være en konflikt mellom hans klient og fornærmede.

Politiet vil ikke utelukke at det kan bli aktuelt med flere pågripelser.

Både offer og mistenkt gjerningsperson er kjent for politiet, og mannen i 30-årene er sendt til sykehus. Han skal ikke være alvorlig skadet.