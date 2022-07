I et halvt år har trikken kjørt med slitte og ødelagte seter. Nå har et tospann på Ryen løst problemet.

Oslos trikker har kjørt rundt med slitte og ødelagte setetrekk på grunn av en konkurs. Nå skal de fleste være reparert av Sporveiens egne salmakere.

Bente Pettersen og hennes kolleger på Sporveiens salmakerverksted på Ryen har stått på for å gi trikkepassasjerene en behagelig reise.

De slitte setene fikk flere til å reagere i vinter.

– Jeg har vært i flere europeiske byer, men aldri sett så dårlig standard på trikker som i Oslo, sa en av trikkepassasjerene til Aftenposten i januar.

Slik så det ut om bord på enkelte trikker i vinter. Nå skal problemet være løst.

Grunnen til de lite innbydende setene var rett og slett at leverandøren av stoff til setetrekkene hadde gått konkurs. Dermed hopet problemet opp.

Det gikk et halvt år før Sporveien omsider fikk en ny leverandør. Da leveringen startet i vår, fikk Sporveiens salmakerverkstedet på Ryen nok å ta tak i. En haug med trikkeseter ventet nemlig på ny uniform.

Bente Pettersen i Sporveiens salmakerverkstedet på Ryen fikk hendene fulle etter at ny leverandør av setetrekk ble funnet.

Etter en iherdig innsats på forsommeren er de aller fleste setene nå reparert og satt tilbake.

Tospann

Salmakerverkstedet på Ryen er Sporveiens minste avdeling. Der jobber salmakerne Bente Pettersen og Hamid Ahmadi.

– Vi jobber bra sammen og får gjort det vi skal. Så vi vil helst bare være oss to, sier Pettersen.

Symaskinene har gått daglig i salmakerverkstedet til Sporveien etter at ny leverandør av stoff var funnet i vår. Her er det Bente Pettersen som styrer symaskinen.

– Vi er vel Sporveiens minste og sikkert også hyggeligste avdeling. Ved at det bare er oss to blir det helt nødvendig at vi jobber effektivt og at begge til enhver tid vet hva som skal gjøres og hva den andre holder på med, legger hun til.

Det er ikke bare seter fra trikken som blir reparert på Ryen. Også seter fra T-banen får et nytt liv der. Derfor går symaskinene daglig på Sporveiens salmakerverksted.

– Vi fikk inn mange seter fra trikken i denne runden som så fryktelig triste ut, sier Hamid Ahmadi. Han og Bente Pettersen har hatt ekstra mye å gjøre etter at de fikk tak i stoff til trikkesetene.

Strenge krav

En av grunnene til at det tok så lang tid å skaffe seg ny leverandør, er de strenge kravene til hva setetrekkene skal tåle.

– Det var en lettelse da vi fant en leverandør som kunne produsere nytt setestoff for oss, For, akkurat som med andre ting om bord, stilles det strenge krav til setetrekkene der faktorer som slitestyrke og brannhemmende egenskaper står sentralt, påpeker Ahmadi.

– Med fagbrev i møbeltapetsering og industritapetsering kunne jeg ikke hatt en bedre jobb, legger han til.

Her er ett av setene som sårt trengte reparasjon. Nå skal det være reddet.

Og det er ingen planer om å legge denne virksomheten ut på anbud.

– Ved at vi to gjør denne jobben går det for det første fortere enn om vi skulle benyttet en ekstern leverandør – og ikke minst gjør vi jobben langt rimeligere. Vi har effektivisert flere av prosessene i arbeidet vi gjør. På den måten blir det en raskere leveranse, konstaterer Pettersen.

Selv om Ahmadi og Pettersen har stått på for å gjøre reiseopplevelsen bedre, ser ikke Sporveien bort ifra at det fremdeles kan være noen rufsete seter der ute. Sporveien oppfordrer passasjerer som ser slitte seter på T-banen eller trikken om å melde ifra, slik at også disse kan få et nytt liv på Ryen.