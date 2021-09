Fisketorget i Oslo er konkurs

Mange ble skuffet av Fisketorget som åpnet ved Rådhusbryggen i 2017. Nå er det konkurs.

Fisketorget lå på en av Oslos mest sentrale tomter, men er nå stengt etter konkurs.

– Det er rett og slett koronasituasjonen som er årsaken. Det har ikke vært noen utenlandske turister her på lang tid, og da er det ikke grunnlag for videre drift. Det er selvsagt veldig synd, men ikke noe vi får gjort noe med, sier tidligere styreleder Jan Røkke i Oslo Fisketorg AS til Estate nyheter.

Ved Oslo tingrett er det åpnet konkurs i boet til Oslo Fisketorg AS, som har stått for driften av fisketorget.

Kom litt skjevt ut

Mens Oslo Fisketorg AS er driftsselskapet, er det Fisketorget i Oslo AS som eier bygningen. Styreleder Dag Schjerven i det sistnevnte selskapet er ikke overrasket over utfallet.

– Selv om dette er helt ferskt, har vi sett at det kunne gå denne veien. Konseptet kom litt skjevt ut, og så har pandemien kommet i tillegg. Eierne bak eiendomsselskapet har imidlertid lange briller, og er innstilt på å komme opp med en god løsning, sier han.

Det kan bli større satsing på torgbiten når fisketorget gjenåpnes med en ny drifter.

Åpnet i 2017

Fisketorget, som ligger mellom Rådhuset og Aker brygge, åpnet sine dører i 2017.

Oslo-politikere omfavnet prosjektet med åpne armer da det kom opp i Oslo bystyre i 2012. Forslaget til fisketorget ble enstemmig vedtatt av samtlige partier.

Men allerede få uker etter gjenåpning kom kritikken. Den gikk blant annet ut på at det var dyrt å handle fisk der. Lokalene var heller ikke så store. Torget hadde kun 300 kvadratmeter til rådighet.

Aftenposten matanmelder var heller ikke imponert etter å ha spist der: Oslo fisketorg Pipervika byr på dyr og middelmådig mat, var overskriften på anmeldelsen fra 2019.