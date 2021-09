Amang Ibrahim får samme resultat på alle valgomatene. Han teller på knappene om han skal gå for et nytt parti. Groruddalen er i spill. Hvor går de viktige velgerne i år? Dette er velgerne som kan vippe valget

For to år siden ble det klart at Arbeiderpartiet var i ferd med å miste grepet om innvandrervelgerne. Ferske tall gir en pekepinn om årets valgvind i den viktige Groruddalen.

31 minutter siden

– Jeg angrer ikke på at jeg stemte på Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

Vi møter Amang Ibrahim hjemme i leiligheten der han bor med familien på Ulven i Alna bydel i Groruddalen.